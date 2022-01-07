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Avustralya Covid-19'da rekor tazeledi - Son Dakika

Avustralya Covid-19'da rekor tazeledi

07.01.2022 11:02
Avustralya Covid-19'da rekor tazeledi

Avustralya'da son 24 saatte tespit edilen 78 bin 231 yeni Covid-19 vakasıyla art arda 5'inci günde de rekor kırıldı.

Avustralya'da son 24 saatte tespit edilen 78 bin 231 yeni Covid-19 vakasıyla art arda 5'inci günde de rekor kırıldı.

Dünyada hızla yayılmaya devam eden Covid-19 salgınında ülkelerden de yeni rekor haberleri gelmeye devam ediyor.

Avustralya'da son 24 saatte 78 bin 231 yeni vaka tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 762 bin 458'e ulaştı. Covid-19 nedeniyle 20 kişinin daha hayatını kaybettiği ülkede toplam can kaybı sayısı da 2 bin 321'e ulaştı. Avustralya'daki 8 eyaletten 6'sında da son 24 saatte rekor sayıda Covid-19 vakası tespit edildi. Yeni Güney Galler'de kaydedilen 37 bin 625 vaka sayısının ardından Avustralya Başkent Bölgesi'nde ilk kez 4 haneli rakamlara ulaşılarak bin 246 yeni Covid-19 vakası görüldü.

Dün aşısız kişiler için kısıtlama kurallarının getirildiği Kuzey Bölgesi'nde (NT) ise 412 yeni vaka tespit edildi ve art arda 3'üncü günde rekor kırıldı. NT Sağlık Bakanı Natasha Fyles yaptığı açıklamada, "Kuzey Bölgesi'nin her yerinde Covid-19 bulunduğunu söylemek doğru olur ve bu nedenle insanlar evlerinden çıktıklarında veya ziyaretçi kabul ettiklerinde Covid-19 riskine hazırlıklı olmalılar. Bunu bekliyorduk. Büyük miktarda test yapıyoruz ve topluluklarımızla iletişim halindeyiz. Gördüğümüz bu rakamları halen yönetebiliriz" dedi.

Avustralya'da hızla artışa geçen vaka sayılarında üst üste 5 gündür rekor kırılıyor.

(İHA)

Avustralya Covid-19'da rekor tazeledi

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Koronavirüs, Avustralya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Avustralya Covid-19'da rekor tazeledi - Son Dakika


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