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Avustralya Covid yasaklarını artırdı: Yurt dışında yaşayan ülke vatandaşları mahsur kalabilir - Son Dakika
BBC

Avustralya Covid yasaklarını artırdı: Yurt dışında yaşayan ülke vatandaşları mahsur kalabilir

06.08.2021 15:41
Avustralya Covid yasaklarını artırdı: Yurt dışında yaşayan ülke vatandaşları mahsur kalabilir, System.String[]

Avustralya'nın sınırlarında uyguladığı kuralları Covid salgını ve Delta varyantı tehdidi nedeniyle aniden sıkılaştırması, yurt dışında yaşayıp tatil ya da başka bir amaçla ülkelerine dönen veya dönmek isteyen Avustralya vatandaşlarını zor durumda bıraktı.

Avustralya'nın sınırlarında uyguladığı kuralları Covid salgını ve Delta varyantı tehdidi nedeniyle aniden sıkılaştırması, yurt dışında yaşayıp tatil ya da başka bir amaçla ülkelerine dönen veya dönmek isteyen Avustralya vatandaşlarını zor durumda bıraktı.

11 Ağustos'tan itibaren ülkelerine gelen Avustralyalıların, diğer vatandaşlar gibi, ülke dışına çıkış için kurallardan muafiyet başvurusu yapmaları gerekecek.

Yeni önlemlerin, başka ülkelerde yaşayan Avustralyalıları ülkelerini ziyaretten vazgeçireceği ve ailelerin büyük sıkıntı çekeceği yönünde eleştiriler yapılıyor.

Avustralya geçen yılın Mart ayından bu yana Covid salgınıyla mücadele stratejisinin parçası olarak vatandaşlarının ülkeden ayrılmasını yasaklamıştı.

Başka ülkelerde yaşayan Avustralya vatandaşları ise bu yasaktan muaftı.

Delta varyantı yüzünden önlemler artırılıyor

Avustralya'da hükümet, yeni kararların Covid'in ülkeye giriş riskini azaltmak için alındığını söylüyor.

Dünyada en katı sınır önlemleri uygulayan ülke olan Avustralya hali hazırda ülkeye girecek haftalık yolcu sayısına tavan koyuyor ve yabancıların muafiyet gerektiren durumlar dışında ülkeye girişi yasak.

Geçen ay da, daha kolay bulaşan Delta varyantının oluşturduğu tehdide karşılık Avustralya ülkeye girmesine izin verilen yolcu kotasını yarıya indirmişti.

Birçok Avustralyalı, kimilerince "barbarca" diye nitelenen son yasaklara öfkeyle tepki gösterdi.

ABD'de yaşayan Avustralya vatandaşı Alexandra Phelan Twitter mesajında, "Fiilen ülkemden sürgün edildiğim haberiyle uyandım" dedi.

Sınırları kapatma politikası Avustralya kamuoyunda genel bir destek bulmakla birlikte, bu uygulamaların ülkenin vatandaşları üzerindeki etkisini eleştirenler de çok oldu.

Hukukçular, Avustralya'nın bu kararla, vatandaşlarının fiilen ülkelerine dönüşünü engellemek suretiyle Anayasa'yı ihlal edip etmediğini sorguluyor.

Hedef, halkın en az yüzde 80'inin aşılanması

Hükümet, ülke nüfusunun en az yüzde 80'i aşılanmadan sınırları açmayacağını söylüyor.

Şu anda aşılananların nüfusa oranı yüzde 19 ve yüzde 80 hedefine ulaşılması gelecek yılı bulacak gibi görünüyor.

Avustralya'nın 26 milyonluk nüfusunun yarıdan fazlası Sydney, Melbourne ve Brisbane kentlerinde koronavirüsün Delta varyantının yayılması nedeniyle kapatma önlemleri altında yaşıyor.

Cuma günü Yeni Güney Galler eyaletinde bir günlük yeni vaka sayısı toplam 291 oldu. Bu salgının başından bu yana bu bölgede görülen en yüksek vaka sayısıydı.

Pandeminin başından bu yana Yeni Zelanda ile birlikte çok sıkı önlemler alan Avustralya, salgını en hafif atlatan ülkelerden biri sayılabilir.

Ülkede 6 Ağustos itibarıyla toplam koronavirüs vaka sayısı 35 bin 698. Koronavirüsün neden olduğu Covid-19 hastalığı sonucu yaşamını yitirenlerin sayısı ise 933.

Avustralya Covid yasaklarını artırdı: Yurt dışında yaşayan ülke vatandaşları mahsur kalabilir
Avustralya Covid yasaklarını artırdı: Yurt dışında yaşayan ülke vatandaşları mahsur kalabilir
Avustralya Covid yasaklarını artırdı: Yurt dışında yaşayan ülke vatandaşları mahsur kalabilir
Avustralya Covid yasaklarını artırdı: Yurt dışında yaşayan ülke vatandaşları mahsur kalabilir
Avustralya Covid yasaklarını artırdı: Yurt dışında yaşayan ülke vatandaşları mahsur kalabilir
Avustralya Covid yasaklarını artırdı: Yurt dışında yaşayan ülke vatandaşları mahsur kalabilir

Koronavirüs, Avustralya, Hükümet, Mart, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Avustralya Covid yasaklarını artırdı: Yurt dışında yaşayan ülke vatandaşları mahsur kalabilir - Son Dakika Dünya

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