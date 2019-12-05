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Avustralya'da 1 milyar dolar değerinde uyuşturucu madde ele geçirildi
7 saat önce
Avustralya'da bir kargo gemisinde yapılan aramada piyasa değeri yaklaşık 1 milyar dolar olduğu belirlenen uyuşturucu madde ele geçirildi. Olayla ilgili 3 kişiyi göz altına alan polis, bunun Avustralya tarihindeki en büyük uyuşturucu operasyonu olduğunu açıkladı
Avustralya'da bir kargo gemisinde yapılan aramada piyasa değeri yaklaşık 1 milyar dolar olduğu belirlenen uyuşturucu madde ele geçirildi. Olayla ilgili 3 kişiyi göz altına alan polis, bunun Avustralya tarihindeki en büyük uyuşturucu operasyonu olduğunu açıkladı.
Ülkenin güney kıyılarında bulunan Melbourne şehri limanında yapılan operasyonda federal polisler Tayland'dan gelen bir kargo gemisini incelemeye aldı. Yapılan araştırmada Bangkok'ta üretildiği belirlenen müzik hoparlörlerinin içerisinde bin 759 kilogram sentetik uyuşturucu metamfetamin ve 37 kilogram eroin tespit edildi. Yetkililer piyasa değeri yaklaşık 1 milyar ABD Doları (4.8 milyar TL) olan maddelerin ülkeye girmesi halinde, 16 milyon uyuşturucu trafiği sonrası satılabileceğini duyurdu.
Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 05:28
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