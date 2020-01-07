Avustralya'da 10 bin yabani deve vurularak itlaf edilecek - Son Dakika
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Avustralya'da 10 bin yabani deve vurularak itlaf edilecek

6 saat önce

Avustralya'nın kontrol altına alınamayan yangınlardan ve kuraklıktan etkilenen Güney Avustralya eyaletinde, su kaynaklarını tükettiği gerekçesiyle yaklaşık 10 bin yabani devenin helikopterlerden ateş edilerek itlaf edileceği bildirildi.

Avustralya'da 10 bin yabani deve vurularak itlaf edilecek, System.String[]

Avustralya'nın kontrol altına alınamayan yangınlardan ve kuraklıktan etkilenen Güney Avustralya eyaletinde, su kaynaklarını tükettiği gerekçesiyle yaklaşık 10 bin yabani devenin helikopterlerden ateş edilerek itlaf edileceği bildirildi.

Avustralya basınında yer alan haberlere göre, eyaletin kuzeybatısındaki Anangu Pitjantjatjara Yankunytjatjara (APY) bölgesinde yerel yöneticiler, su kaynaklarına akın ederek yerleşim yerlerine zarar verdiğinden şikayet ettikleri yabani develerin toplu halde itlaf edilmesine onay verdi.

APY yetkililerinden Marita Baker, The Australian gazetesine yaptığı açıklamada, "Sıcağa ve rahatsızlık verici koşullara hapsolmuş durumdayız. İyi hissetmiyoruz, çünkü develer geliyor ve çitleri aşarak evlerin etrafında dolanıyor, klimaların bile suyunu içmeye çalışıyor." dedi.

Bölgede artan yabani deve nüfusunu kontrol altına almak için yarın başlayacak ve 5 gün sürmesi beklenen itlaf operasyonunda, keskin nişancılar helikopterlerden ateş ederek 10 bin civarındaki hayvanı itlaf edecek.

Güney Avustralya Çevre ve Su Departmanı (DEW) tarafından, yaklaşık 10 bin yabani devenin bölgedeki tanklar ve musluklar dahil su kaynaklarına akın ettiği tahmininde bulunuldu.

DEW sözcüsü, binlerce devenin altyapıda büyük hasara yol açtığını, aileler ve yerleşim yerleri için de tehlike arz ettiğini söyledi.

Develerin bazılarının susuzluktan öldüğünü ya da su kaynaklarına erişmek için birbirini ezdiğini aktaran sözcü, "Bazı durumlarda hayvan leşleri, önemli su kaynaklarını ve kültürel alanları kirletiyor." dedi.

Avustralya'da yabani deve sayısının 1,2 milyondan fazla olduğu belirtiliyor.

Avustralya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 06:18 Kaynak: AA
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