Avustralya'da 100 ilkokula Türk çamı dikiliyor - Son Dakika
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Avustralya'da 100 ilkokula Türk çamı dikiliyor

20.06.2022 14:32
Avustralya'da 100 ilkokula Türk çamı dikiliyor

Türkiye ve Avustralya arasındaki dostluğu geliştirmek amacıyla Victoria eyaletindeki 100 ilkokula, kozalakları Çanakkale Savaşları'nın yapıldığı Gelibolu'dan getirilerek Avustralya'da büyütülen çamlardan elde edilen fidanlar dikiliyor.

Türkiye ve Avustralya arasındaki dostluğu geliştirmek amacıyla Victoria eyaletindeki 100 ilkokula, kozalakları Çanakkale Savaşları'nın yapıldığı Gelibolu'dan getirilerek Avustralya'da büyütülen çamlardan elde edilen fidanlar dikiliyor.

Avustralya ve Türkiye arasında Çanakkale Savaşları ile başlayan yakın dostluğa katkıda bulunmak maksadıyla başlatılan etkinlik kapsamında, bugüne kadar eyaletteki 20 ilkokula Türk çamı dikildi.

Çanakkale Savaşları'na katılan Anzak askerleri için önemli bir sembol haline gelen ve "Lone Pine" (Yalnız Çam) olarak adlandırılan Türk çamının kozalaklarından alınan tohumların Avustralya'da yetiştirilmesiyle büyütülen çam fidanlarından 80 okula daha dikilecek.

Türkiye'nin Melbourne Başkonsolosluğunca desteklenen ve Friends of Gallipoli ile Victoria Gaziler Derneğinin yürüttüğü ağaç dikme kampanyası kapsamında öğrencilere, Çanakkale Savaşları'yla başlayan Avustralya Türkiye dostluğu üzerine bilgiler veriliyor.

Anzaklarla Türklerin savaşından dünyada eşi az görülen bir dostluk doğdu

Friends of Gallipoli Derneği Başkanı Dr. Vecihi Başarın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Lone Pine" fidanı dikilen okul sayısını 2023'ün sonuna kadar 100'e çıkartacaklarını söyledi.

Avustralyalılar ve Türk toplumu arasındaki anlamlı köprülere bir yenisini eklemeyi hedeflediklerini anlatan Başarın, "Anzaklarla Türkler 100 yılı aşkın bir süre önce çarpıştılar ancak bundan dostluk ve barış doğdu. Bu dünyada çok az görülen bir şey. Bunu da Atatürk'ün meşhur sözlerine borçluyuz. Bu projeyi Türkiye'nin 100. yılına armağan ettik ve bu gördüğünüz çam ağaçlarının ataları Çanakkale'den gelme. Bu ağaçları dikerek dostluğumuzu ve Atatürk'ün sözlerini perçinliyoruz proje Avustralya'da büyük yankı uyandırıyor." ifadelerini kullandı.

"Lone Pine" iki ulusun dostluğunu simgeliyor

Gelibolu Yarımadası'na özgü çamların bölgelerindeki okullara dikilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Buninyong Gaziler Derneği Başkanı Ron Pleming, "Türkiye ve Avustralya gibi iki ulusun bugün bir arada olması tartışılamayacak kadar önemli 'Lone Pine' çamının dikilmesi de bunu sembolize ediyor." dedi.

Buninyong bölgesinden savaşa katılan askerlerin ya Lone Pine bölgesinde toprağa verildiğini ya da görev yaptıkları için Lone Pine anıtında isimlerinin yer aldığını dile getiren Pleming, "Bu ağaç o askerlerle canlı bir bağlantı konumunda." ifadelerini kullandı.

Dikilen çam fidanlarını Melbourne kentindeki evinin bahçesinde yetiştiren Orman Mühendisi Lex Thomson, Çanakkale Savaşları'ndan dönen askerlerin yanlarında getirdikleri kozalaklardan eyalette 4 Lone Pine büyüttüklerini söyledi.

Yetiştirdiği fidanların tohumlarını bu çamların kozalaklarından elde ettiğini aktaran Thomson, "Kozakları topladım, dikip büyüttüm. Şimdide çocukların Birinci Dünya Savaşı'nda yapılan fedakarlıkları anlayabilmeleri için proje kapsamında ilkokullara dikiliyor." şeklinde konuştu.

Anzak askerlerinin Lone Pine olarak tanımladıkları Gelibolu Yarımadası'na özgü çam türü olan ağaç, Kanlı Sırt Muharebelerinin yapıldığı yerdeki yalnız ağaç olarak biliniyor. Anzaklar, 6-10 Ağustos 1915'te yaşanan Kanlı Sırt Muharebesini, sembolleştirdikleri ağaçtan dolayı Lone Pine Muharebesi olarak adlandırıyor.

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Avustralya'da 100 ilkokula Türk çamı dikiliyor - Son Dakika
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