Avustralya'da Yüksek Mahkemede kadın yargıçların sayısı ilk kez erkeklerden fazla olacak - Son Dakika
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Avustralya'da Yüksek Mahkemede kadın yargıçların sayısı ilk kez erkeklerden fazla olacak

29.09.2022 11:12
Avustralya'da Yüksek Mahkemede kadın yargıçların sayısı ilk kez erkeklerden fazla olacak

Avustralya'da 121 yıllık tarihi olan Yüksek Mahkemede görev yapan yargıçların çoğunun ilk kez kadın olacağı bildirildi.

Avustralya'da 121 yıllık tarihi olan Yüksek Mahkemede görev yapan yargıçların çoğunun ilk kez kadın olacağı bildirildi.

Adalet Bakanı Mark Dreyfus, Yargıç Jayne Jagot'un, Yargıç Patrick Keane'nin 17 Ekim'de emekli olmasının ardından Yüksek Mahkemedeki 7 yargıçtan biri olacağını söyledi.

Jagot, 1901'de kurulmasından bu yana Yüksek Mahkemede görev yapan 7'nci kadın yargıç olacak.

Gelecek aydan itibaren Jagot'un da katılmasıyla mahkemenin 7 kişilik kürsüsüne 4 kadın yargıç oturacak.

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Kaynak: AA

Avustralya, Keane, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Avustralya'da Yüksek Mahkemede kadın yargıçların sayısı ilk kez erkeklerden fazla olacak - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Avustralya'da Yüksek Mahkemede kadın yargıçların sayısı ilk kez erkeklerden fazla olacak - Son Dakika
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