Avustralya'da 121 yıllık tarihi olan Yüksek Mahkemede görev yapan yargıçların çoğunun ilk kez kadın olacağı bildirildi.
Adalet Bakanı Mark Dreyfus, Yargıç Jayne Jagot'un, Yargıç Patrick Keane'nin 17 Ekim'de emekli olmasının ardından Yüksek Mahkemedeki 7 yargıçtan biri olacağını söyledi.
Jagot, 1901'de kurulmasından bu yana Yüksek Mahkemede görev yapan 7'nci kadın yargıç olacak.
Gelecek aydan itibaren Jagot'un da katılmasıyla mahkemenin 7 kişilik kürsüsüne 4 kadın yargıç oturacak.
Son Dakika › Güncel › Avustralya'da Yüksek Mahkemede kadın yargıçların sayısı ilk kez erkeklerden fazla olacak - Son Dakika