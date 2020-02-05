Avustralya'da 14. korona virüsü vakası tespit edildi - Son Dakika

Avustralya'nın Queensland eyaletinde bir korona virüsü vakası daha tespit edilmesiyle vaka sayısının 14'e yükseldiği belirtildi.



Avustralya'nın Queensland eyaletinde, korona virüsünün ortaya çıktığı Çin'in Wuhan şehrinden gelen bir turistte korona virüsü belirtilerine rastlandı. Yerel kaynaklardan yapılan açıklamaya göre, 37 yaşındaki turistin Gold Coast Üniversite Hastanesi'nde yapılan tetkiklerinde korona virüsü taşıdığı tespit edildi. Avustralya Sağlık Departmanı'ndan yapılan açıklamada, söz konusu turistin aynı eyalette daha önce korona virüsü taşıdığı saptanan 2 kişi ile aynı tur şirketiyle ülkeye giriş yaptıkları belirtildi. Böylece Avustralya'da kayıtlara geçen toplam vaka sayısının 14'e ulaştı. Yetkililer ayrıca daha önce bildirilen 13 vakanın 3'ünün iyileştirildiğini bildirdi. Avustralya sağlık yetkilileri, virüs belirtileri gösteren 213 kişiyi daha test ettiklerini kaydetti.



Öte yandan, Japonya'nın Yokohama Limanı'nda karantinaya alınan gemide bulunan 2 Avustralyalıda korona virüsü taraması pozitif çıktı. Avustralya Başbakanı Scott Morrison, vatandaşların Çin'den ayrılmaları çağrısında bulundu. - MELBOURNE