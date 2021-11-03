Avustralya'da 18 gündür kayıp olan çocuk sağ olarak bulundu - Son Dakika

Avustralya'nın Batı Avustralya (WA) eyaletinde 16 Ekim'den bu yana kayıp olan 4 yaşındaki Cleo Smith, Carnarvon kasabasındaki bir evde sağ olarak bulundu.

Avustralya'nın Batı Avustralya eyaletinde 18 gün önce Carnarvon'un kuzeyindeki bir kamp alanında ailesinin kurduğu çadırdan kaybolan 4 yaşındaki çocuktan güzel haber geldi. WA polis teşkilatından Col Blanch, yaptığı polis ekibinin yerel saatle 01.00 sıralarında Carnarvon'da bir eve operasyon düzenlediğini, odalardan birinde Cleo'yu bulduklarını duyurdu. Küçük kızın sağ ve iyi durumda olduğunu, ailesiyle bir araya geldiğini aktaran Blanch, "Hepimizin umduğu ve dua ettiği sonuç buydu" dedi.

Blanch, "Şu anda gözaltında bulunan ve sorgulanan bir kişi olduğunu doğrulayabilirim. İlerleyen saatlerde Cleo'nun kurtarılması hakkında söyleyecek daha çok şeyimiz olacak" ifadelerini kullandı.

Kolluk kuvvetleri ve gönüllülerin 18 gündür aradığı Cleo'nun sağ olarak bulunması ülkede sevinçle karşılandı. Cleo'nun annesi Ellie Smith, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ailemiz yeniden bir bütün oldu" ifadesini kullandı. Avustralya Başbakanı Scott Morrison da paylaştığı mesajında, "Harika, rahatlatıcı bir haber" ifadelerine yer verdi.

Aile, 15 Ekim'de tatillerinin ilk gecesi Quobba Blowholes kamp alanında çadır kurmuştu. Kız kardeşinin yanındaki şişme yatakta uyuyan Cleo, 01.30-06.00 saatleri arasında kaybolmuş, çadırın diğer bölümünde uyuyan annesi sabah kalktığında Cleo'yu göremediğini ifade etmişti. Polis Cleo'nun kaçırıldığından şüphelenirken, anne de kızının çadırı tek başına terk edemeyeceğini belirtmişti. Eyalet başkenti Perth'den 100 kişilik bir ekip, hava, kara ve denizde yürütülen aramalara katılmak üzere bölgeye gönderilmiş, seyrek nüfuslu bölgeleri taramak için keşif uçakları kullanılmıştı. Yetkililer, Cleo'nun nerede olduğu konusunda bilgi sağlayanlara 1 milyon Avustralya doları (750 bin ABD doları) ödül verileceğini duyurmuştu. - QUEENSLAND