Avustralya'da 2 okulda Korona virüsü alarmı - Son Dakika
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Avustralya'da 2 okulda Korona virüsü alarmı

6 saat önce

Avustralya'da 2 okulda, toplam 3 öğrencide Korona virüsü tespit edilmesinin ardından eğitim-öğretime ara verildiği açıklandı.

Avustralya'da 2 okulda Korona virüsü alarmı, System.String[]

Avustralya'da 2 okulda, toplam 3 öğrencide Korona virüsü tespit edilmesinin ardından eğitim-öğretime ara verildiği açıklandı.

Avustralya'nın Sydney kentinde 2 ayrı okulda 3 öğrencide Korona virüsü tespit edildiği açıklandı. Yeni Güney Galler eyaletinin banliyö bölgesi Dundas'ta bulunan St. Patrick Marist Koleji'nde 2, Willoughby Kız Lisesi'nde ise 1 öğrencide virüs tespit edildiği belirtildi. Her iki okulda da eğitim-öğretime ara verildiği ifade edildi.

10 YENİ VAKA

Avustralya'da son günlerde Korona virüsü vakalarında artış yaşanırken, 10 kişi de daha virüs tespit edilmesinin ardından toplam vaka sayısının 93'e yükseldiği bildirildi. Victoria eyaletinin Sağlık Bakanı Jenny Mikakos yaptığı açıklamada, "Bu, milletimizin ve tüm dünyanın karşı karşıya olduğu eşi benzeri görülmemiş bir acil durum" ifadelerini kullandı. Mikasos ülkedeki vaka sayısında, kısa süre önce ABD'den ve İran'dan dönen kişilerde virüs tespit edilmesinin ardından artış yaşandığını kaydetti.

Öte yandan, Avustralya'da Korona virüsünden kaynaklı 3 ölüm vakası bulunuyor.

(İHA)

Avustralya, Galler, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 01:45 Kaynak: İHA
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