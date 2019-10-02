Son Dakika Haberleri: Avustralya'da 20 kanguruyu öldüren zanlı işkenceden yargılanacak
Son Dakika Güncel Haber

Avustralya'da 20 kanguruyu öldüren zanlı işkenceden yargılanacak

1 saat önce

Avustralya'nın Yeni Güney Galler (NSW) eyaletinde pikap türü aracını gece yol kenarında yatan kanguruların üzerine sürerek 20'sinin ölümüne neden olan 19 yaşındaki genç, hayvanlara zulüm ve işkenceden yargılanacak.

Avustralya'da 20 kanguruyu öldüren zanlı işkenceden yargılanacak, System.String[]

Avustralya'nın Yeni Güney Galler (NSW) eyaletinde pikap türü aracını gece yol kenarında yatan kanguruların üzerine sürerek 20'sinin ölümüne neden olan 19 yaşındaki genç, hayvanlara zulüm ve işkenceden yargılanacak.

NSW Polisinden yapılan açıklamaya göre, geçen hafta pazar gecesi Eden kasabası yakınlarındaki Tura Plajı bölgesine giden polis ekipleri, çok sayıda kangurunun araçla ezilerek öldürüldüğünü ve yaralandığını tespit etti.

Soruşturma başlatan polis ekipleri, yol kenarında yatan kanguruları, üzerlerine pikap türü aracını sürerek öldürdüğü belirlenen 19 yaşındaki ismi açıklanmayan genci yakaladı.

Polis sorgusunun ardından bugün mahkemeye çıkartılan zanlının, 26 Kasım 2019'da Bega Yerel Mahkemesinde hayvanlara zulüm ve işkenceden yargılanmasına karar verildi.

Mahkeme ayrıca zanlının kefaletle serbest bırakılmasına hükmetti.

Yavru kangurulardan üçü kurtarıldı

Telef olan hayvanlar arasında keselerinde yavru taşıyan anne kanguruların da bulunduğunu belirten NSW Yaban Hayatı Kurtarma birimi sözcüsü Elena Wewer, kesedeki biri dişi ikisi erkek üç yavrunun kurtarılarak bakım altında alındığını açıkladı.

Yeni Güney Galler eyalet yasalarına göre, hayvanlara zulmetmekten suçlu bulunan kişilere 5 yıla kadar hapis cezası ve 22 bin Avustralya dolarına (85 bin lira) kadar da para cezası verilebiliyor.

Avustralya, Galler, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 01:52 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı, kamu alacakları için gecikme zammı oranı yüzde 2 oldu
Cemal Kaşıkçı, katledilişinin birinci yılında anılıyor Adnan Oktar'dan kadın sanıklara: Bütün kadınlara aşığım. Ancak bu Allah aşkı Uşak'ta 13 yıldır kayıp olan müzisyen soruşturmasında 2 tutuklama (2)

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.10.2019 14:56:08. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Avustralya'da 20 kanguruyu öldüren zanlı işkenceden yargılanacak
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]