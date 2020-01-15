Avustralya'da 200 milyon yıllık 'dinozor ağaçlar' büyük yangından nasıl kurtarıldı? - Son Dakika
Son Dakika Dünya Avustralya'da 200 milyon yıllık 'dinozor ağaçlar' büyük yangından nasıl kurtarıldı? - Son Dakika Dünya

Avustralya'da 200 milyon yıllık 'dinozor ağaçlar' büyük yangından nasıl kurtarıldı?

6 saat önce

Avustralya'yı kasıp kavuran yangınlar devam ederken itfaiyeciler dünya üzerindeki en yaşlı ağaçlardan Wollemi çamlarının bilinen tek doğal habitatını alevlerden korumayı başardı

Avustralya'da 200 milyon yıllık 'dinozor ağaçlar' büyük yangından nasıl kurtarıldı?, System.String[]

Avustralya'yı kasıp kavuran yangınlar devam ederken itfaiyeciler dünya üzerindeki en yaşlı ağaçlardan Wollemi çamlarının bilinen tek doğal habitatını alevlerden korumayı başardı.


Yeni Güney Galler Eyaleti Çevre Bakanı Matt Kean fosil kayıtlarına göre 200 milyon yıl öncesine dayanan ve yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kalan ağaçlar havadan müdahaleyle kurtarıldı.

Euronews.com'da Görüntüle

Avustralya, Galler, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 07:11 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Ali Koç, Şenol Güneş'in elini sıktı mı? İşte olayın aslı
Avustralya'da yangınlar bir milyardan fazla hayvan yok olabilir Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: AA ofisine polisinin müdahalesiyle ilgili gerekli temaslarda bulunuyoruz Zarif: İran nükleer anlaşmanın yeniden müzakere edilmesine hayır diyor

Son Dakika Haberleri
01:42 İmar Kanunu'nda değişiklik teklifi komisyonda - Son Dakika Haber
01:13 Ticari araç ve otomobil çarpıştı: 5 yaralı - Son Dakika Haber
01:11 Polis, körfez ilçelerinde yaptığı uygulamalarda 9 adet silah ele geçirdi - Son Dakika Haber
01:04 Alevlerin arasında kalan 11 yaşındaki küçük kız hayatını kaybetti - Son Dakika Haber
00:56 Çavuşoğlu: Suriyelilere Libya'da savaşmaları karşılığı vatandaşlık verileceği iddiaları gerçek dışı - Son Dakika Haber
23:08 Zarif: İran nükleer anlaşmanın yeniden müzakere edilmesine hayır diyor - Son Dakika Haber
22:56 Kocası tarafından aldatılan kadının intikamı çok acı oldu! Sabah uyanan koca, soluğu acil serviste aldı - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.01.2020 01:53:07. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Avustralya'da 200 milyon yıllık 'dinozor ağaçlar' büyük yangından nasıl kurtarıldı? - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]