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Avustralya'da 200 milyon yıllık 'dinozor ağaçlar' büyük yangından nasıl kurtarıldı?
6 saat önce
Avustralya'yı kasıp kavuran yangınlar devam ederken itfaiyeciler dünya üzerindeki en yaşlı ağaçlardan Wollemi çamlarının bilinen tek doğal habitatını alevlerden korumayı başardı
Avustralya'yı kasıp kavuran yangınlar devam ederken itfaiyeciler dünya üzerindeki en yaşlı ağaçlardan Wollemi çamlarının bilinen tek doğal habitatını alevlerden korumayı başardı.
Yeni Güney Galler Eyaleti Çevre Bakanı Matt Kean fosil kayıtlarına göre 200 milyon yıl öncesine dayanan ve yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kalan ağaçlar havadan müdahaleyle kurtarıldı.
Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 07:11
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