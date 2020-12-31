Avustralya'da 2021'e temkinli ama görkemli karşılama - Son Dakika

Avustralya'da 2021'e temkinli ama görkemli karşılama

31.12.2020 16:15
Avustralya'da 2021'e temkinli ama görkemli karşılama, System.String[]

Yeni Zelanda'nın ardından yeni yıla giren Avustralya, 2021'i Covid-19 salgınına yönelik tedbirlerin gölgesinde düzenlenen havai fişek gösterisi ile karşıladı.

Yeni Zelanda'nın ardından yeni yıla giren Avustralya, 2021'i Covid-19 salgınına yönelik tedbirlerin gölgesinde düzenlenen havai fişek gösterisi ile karşıladı.

Dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgınının damga vurduğu 2020 yılının uğurlandığı son saatlerde tüm dünyada yeni yıl coşkusu başladı. Yeni Zelanda'nın ardından Avustralya da 2021'e "merhaba" dedi. Sydney kentinde her yıl olduğu gibi bu yıl da görkemli bir havai fişek gösterisi gerçekleştirildi. 7 dakika süren havai fişek gösterisi ile Sydney Limanı Köprüsü renklenirken, gökyüzü rengarenk ışıklarla aydınlandı. Sydney Limanı Köprüsü'nün üzerinde yer alan salgına yönelik "stay safe" (güvende kal) ve "help stop the spread" (yayılmayı durdurmak için yardım et)" yazıları dikkat çekti.

"İSTEDİĞİMİZ SON ŞEY 2021'İ SÜPER YAYILMA İLE KARŞILAMAK"

Salgının başlangıcından bu yana sıkı tedbirler uygulanan ülkede, vatandaşlara evde kalmaları ve gösteriyi televizyondan izlemeleri için çağrıda bulunulmuştu. Ülkenin Yeni Güney Galler eyaletinde Başbakan Gladys Berejiklian sabah saatlerinde yaptığı açıklamada, "İstediğimiz son şey 2021'i süper yayılma ile karşılamak" dedi.

Salgına yönelik önlemler kapsamında her yıl 1 milyondan fazla insanın dünyaca ünlü havai fişek gösterisini izlemeye geldiği Sidney Limanı'na girişler yasaklanarak, bölgede çok sayıda polis görevlendirildi.

Avustralya'nın ardından sırasıyla Japonya, Tayvan, Çin ve Rusya yeni yıla girecek ülkeler arasında yer alıyor.

(İHA)

Avustralya'da 2021'e temkinli ama görkemli karşılama
Avustralya'da 2021'e temkinli ama görkemli karşılama
Avustralya'da 2021'e temkinli ama görkemli karşılama

Yeni Zelanda, Koronavirüs, Avustralya, Sydney, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Avustralya'da 2021'e temkinli ama görkemli karşılama - Son Dakika


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