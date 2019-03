Avustralya'da "24. Uluslararası Çiçek ve Bahçe Şovu"

Avustralya'nın Melbourne kentinde bu yıl 24'üncüsü düzenlenen Melbourne Uluslararası Çiçek ve Bahçe Şovu, yoğun ilgi görüyor.

Melbourne'deki Kraliyet Sergi Binası ve çevresindeki Carlton Bahçelerinde devam eden etkinliğe, Avustralya'nın yanı sıra dünyanın farklı ülkelerinden bahçe ve tasarım uzmanı kuruluşlar katılıyor.



Etkinlik, her yıl olduğu gibi kapalı ve açık alan olmak üzere iki bölümden oluşuyor.



Tarihi Kraliyet Sergi Binası'nın içinde, canlı ve kuru çiçeklerin yanı sıra cansız mankenlerin üzerinde sergilenen, bitkilerden yararlanılarak hazırlanan özel tasarımlar yoğun ilgi gördü.



"Bugün Melbourne'de keyifli bir gün geçiriyoruz"



Etkinliğe annesi Nurşen Tamay ile geldiğini ve çok beğendiğini dile getiren Aydan Tamay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "İçerisi çok mükemmel, çiçek sergileri ve sanatlar çok güzel. Bugün Melbourne'de keyifli bir gün geçiriyoruz." dedi.



Bu etkinliğe ilk kez katıldığını belirten anne Nurşen Tamay, "Çok mutluyum bugün. Dünyanın en güzel yerindeyim şu anda, çiçeklerin güzelliği, insanların güzelliği, havanın güzelliği, çok güzel bir ortam." diye konuştu.



Her yıl on binlerce kişi tarafından ziyaret edilen etkinliğe ev sahipliği yapan Carlton Bahçelerindeki dış mekanlarda, bahçe tasarımlarından kameriyelere, ev dizaynlarından tablolara, bitki türlerinden heykellere, bahçe düzenleme aletlerinden mini şelalelere, tohumlardan fidelere kadar iç ve dış mekanlarda kullanılan her türlü bahçe malzemesi yer alıyor.



Güney Yarımküre'nin en büyük ve en sevilen bahçecilik etkinliği olarak adlandırılan Melbourne Uluslararası Çiçek ve Bahçe Şovu, 31 Mart'a kadar devam edecek.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

