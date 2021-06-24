Üye Girişi
Yemek ısmarladığı evsiz adam tarafından canice öldürülmüştü! Görüntüler ortaya çıktı, acılı aile yeniden harekete geçti - Son Dakika

Yemek ısmarladığı evsiz adam tarafından canice öldürülmüştü! Görüntüler ortaya çıktı, acılı aile yeniden harekete geçti

24.06.2021 16:59
Yemek ısmarladığı evsiz adam tarafından canice öldürülmüştü! Görüntüler ortaya çıktı, acılı aile yeniden harekete geçti, System.String[]

Avustralya'da 2019 yılında evsiz olduğunu söyleyen Henry Hammond'a yemek ısmarlayan 25 yaşındaki Courtney Herron, şizofreni hastası olduğu ileri sürülen Hammond tarafından parkta canice öldürülmüştü. Söz konusu cinayetin yaşandığı güne dair görüntülerin ortaya çıkmasıyla birlikte Herron'ın ailesi, adamın şizofreni olmadığını belirterek ceza alması için yeniden mücadele etmeye başladı.

Avustralya'da yaşayan Courtney Herron, evsiz olduğunu söyleyen Henry Hammond'a akşam yemeği ısmarlamak için bir mekana götürdü. İkili yemeklerini yedikten sonra bir parkta oturdu, ne olduysa sonrasında oldu.

AĞAÇ DALIYLA KAFASINA VURARAK ÖLDÜRDÜ

Herron'u önceki hayatından tanıdığı hissine kapıldığını söyleyen Hammond, eline aldığı ağaç dalıyla genç kadını kafasına vurarak öldürdü.

Polis ekiplerinin, cinayetin ardından yüzü ve kafasının dağılması nedeniyle genç kadının cansız bedenini babasına göstermedikleri öğrenildi.

Avustralya'da 25 yaşındaki genç kadını önceki yaşamından tanıdığını söyleyen adam öldürmüştü! O güne dair görüntüler ortaya çıktı

ESKİ KIZ ARKADAŞINI BOĞARAK ÖLDÜRMEYE ÇALIŞMIŞ

2019 yılında yaşanan bu olay sırasında 27 yaşında olduğu öğrenilen adamın, söz konusu cinayetten kısa bir süre önce ise eski kız arkadaşını boğarak öldürmeye çalıştığı ve bıçakla tehdit ettiği gerekçesiyle tutuklandığı; ancak sonrasında serbest bırakıldığı ortaya çıktı.

ŞİZOFRENİ TEŞHİSİ KONDUĞU İÇİN SUÇLU BULUNMADI

Henry Hammond'ın, geçtiğimiz yıl haziran ayında gerçekleşen duruşmada kendisine şizofreni teşhisi konması nedeniyle suçlu bulunmadığı öğrenildi.

Avustralya'da 25 yaşındaki genç kadını önceki yaşamından tanıdığını söyleyen adam öldürmüştü! O güne dair görüntüler ortaya çıktı
Courtney Herron

GENÇ KIZIN AİLESİ HAMMOND'IN ŞİZOFRENİ OLMADIĞINI İDDİA EDİYOR

Hammond'ın o tarihten bu yana psikiyatri hastanesinde tedavi altında tutulduğu belirtilirken, cinayetin yaşandığı akşama ait görüntülerin ortaya çıkmasının ardından genç kızın ailesinin, Henry'nin psikolojik sorunları olmadığını ileri sürerek gereken cezanın verilmesi için mücadele etmeye başladığı belirtildi.

Avustralya'da 25 yaşındaki genç kadını önceki yaşamından tanıdığını söyleyen adam öldürmüştü! O güne dair görüntüler ortaya çıktı
Henry Hammond
Yemek ısmarladığı evsiz adam tarafından canice öldürülmüştü! Görüntüler ortaya çıktı, acılı aile yeniden harekete geçti
Yemek ısmarladığı evsiz adam tarafından canice öldürülmüştü! Görüntüler ortaya çıktı, acılı aile yeniden harekete geçti
Yemek ısmarladığı evsiz adam tarafından canice öldürülmüştü! Görüntüler ortaya çıktı, acılı aile yeniden harekete geçti
Yemek ısmarladığı evsiz adam tarafından canice öldürülmüştü! Görüntüler ortaya çıktı, acılı aile yeniden harekete geçti

Avustralya, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Yemek ısmarladığı evsiz adam tarafından canice öldürülmüştü! Görüntüler ortaya çıktı, acılı aile yeniden harekete geçti - Son Dakika Dünya


YORUMLAR
500

Son Dakika

Kurban Bayramı'ndan önce yine aynı hikaye! Et ve tavuk fiyatları artıyor 17:16 Kurban Bayramı'ndan önce yine aynı hikaye! Et ve tavuk fiyatları artıyor M3 para arzı 3,8 trilyon liraya çıktı 17:15 M3 para arzı 3,8 trilyon liraya çıktı Aşının ardından görülen kalp kası iltihabına ilişkin ABD İlaç Dairesi'nden rahatlatan açıklama 17:14 Aşının ardından görülen kalp kası iltihabına ilişkin ABD İlaç Dairesi'nden rahatlatan açıklama
Uzun süre sonra sessizliğini bozan Aziz Yıldırım'a sosyal medyada tepki yağdı 17:10 Uzun süre sonra sessizliğini bozan Aziz Yıldırım'a sosyal medyada tepki yağdı UEFA, deplasman golü kuralını kaldırdı! Futbolda yeni dönem 17:09 UEFA, deplasman golü kuralını kaldırdı! Futbolda yeni dönem Son Dakika: Şampiyonlar Ligi maçları artık Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Exxen'de 17:05 Son Dakika: Şampiyonlar Ligi maçları artık Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Exxen'de
AK Partili Özhaseki: Millet bizim zaafa uğradığımız gibi bir kanaate kapıldı ama yüzde 45 oyumuz var 15:57 AK Partili Özhaseki: Millet bizim zaafa uğradığımız gibi bir kanaate kapıldı ama yüzde 45 oyumuz var Fuhuş baskını yaptıkları evde polis yeleği bulan ekipler hayrete düştü 15:35 Fuhuş baskını yaptıkları evde polis yeleği bulan ekipler hayrete düştü

Son Dakika Haberleri
17:13 İstanbul'da toplu ulaşıma yüzde 22,47'lik zam teklifi reddedildi
17:13 5 kez kendi cenazesini planlayan hastanın inanılmaz hikayesi! Koronavirüs testi 42 kez pozitif çıktı
17:11 Nilüfer'in kızı Ayşe Nazlı'nın son halini görenler şaşkınlıklarını saklayamadı
17:09 Rekor başvuru! YKS'ye 2.6 milyon kişi girecek
17:09 UEFA, deplasman golü kuralını kaldırdı! Futbolda yeni dönem
17:05 Dünyaca ünlü banka yıl sonu dolar/TL beklentisini 9 TL'den 9,30 TL'ye çıkarttı
17:05 Altının kilogramı 499 bin 500 liraya çıktı
17:04 Son Dakika: Şampiyonlar Ligi maçları artık Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Exxen'de
16:26 Eski Türkiye güzeli Mahmure Birsen Sakaoğlu'nun 25 milyon liralık mirası 272 kişiye bölündü
16:18 Başkan adayının, "Caner'i tesisin tuvaletine bile sokma" ifadelerinin ardından Ali Koç dondu kaldı
Bankacılık sektörünün mevduatı bir haftada 4,6 milyar lira yükseldi Bankacılık sektörünün mevduatı bir haftada 4,6 milyar lira yükseldi         
17:17
Kan izlerini takip eden aile, su kuyusunda 21 yaşındaki gencin cansız bedenini buldu Kan izlerini takip eden aile, su kuyusunda 21 yaşındaki gencin cansız bedenini buldu         
17:16
Gölgede 35, güneşte 50 derece! Antika termometre ile Şanlıurfa sıcağını ölçtü Gölgede 35, güneşte 50 derece! Antika termometre ile Şanlıurfa sıcağını ölçtü         
17:15
Nilüfer'in kızı Ayşe Nazlı'nın son halini görenler şaşkınlıklarını saklayamadı Nilüfer'in kızı Ayşe Nazlı'nın son halini görenler şaşkınlıklarını saklayamadı         
17:12
Rekor başvuru! YKS'ye 2.6 milyon kişi girecek Rekor başvuru! YKS'ye 2.6 milyon kişi girecek         
17:10
Altının kilogramı 499 bin 500 liraya çıktı Altının kilogramı 499 bin 500 liraya çıktı         
17:05
Başkan adayının, Başkan adayının, "Caner'i tesisin tuvaletine bile sokma" ifadelerinin ardından Ali Koç dondu kaldı         
16:19
Yaz dizisiyle tanındı ama Z kuşağı onu epeydir biliyor! Serra Arıtürk'ün eski sevgilisi ünlü bir Youtuber Yaz dizisiyle tanındı ama Z kuşağı onu epeydir biliyor! Serra Arıtürk'ün eski sevgilisi ünlü bir Youtuber         
15:48
'Bugün seçim olsa kime oy verirsiniz?' anketi yapıldı! Başkan Ali Koç, rakibi Aziz Yıldırım'a fark attı 'Bugün seçim olsa kime oy verirsiniz?' anketi yapıldı! Başkan Ali Koç, rakibi Aziz Yıldırım'a fark attı         
15:29
Bakan Karaismailoğlu ile aynı anda Kanal İstanbul proje alanını ziyarete giden İmamoğlu espriyi patlattı Bakan Karaismailoğlu ile aynı anda Kanal İstanbul proje alanını ziyarete giden İmamoğlu espriyi patlattı         
15:27
Vinçten düşen Burak, 400 TL için canından olmuş! Ekmeğinin peşindeydi Vinçten düşen Burak, 400 TL için canından olmuş! Ekmeğinin peşindeydi         
14:46
Sürücülerin en çok muzdarip olduğu konuda düzenleme gerçekleşti: Otoyollarda hız limitleri değişiyor Sürücülerin en çok muzdarip olduğu konuda düzenleme gerçekleşti: Otoyollarda hız limitleri değişiyor         
14:35
Dikim makinesinin ücreti yüksek olunca ahşaptan kendisi üretti Dikim makinesinin ücreti yüksek olunca ahşaptan kendisi üretti         
14:30
Kovid-19 teşhisini 10 saniyede yapan yerli test kullanıma sunuldu Kovid-19 teşhisini 10 saniyede yapan yerli test kullanıma sunuldu         
14:11
Bülent Ersoy, vücudunda beliren kist yüzünden hastaneye koştu Bülent Ersoy, vücudunda beliren kist yüzünden hastaneye koştu         
13:44
30 Haziran, 30 Haziran, "Koruyucu Aile Günü" olarak kutlanacak! Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı, Resmi Gazete'de yayımlandı         
11:01
Son dönemde sıkça görülen kalp iltihaplanması ile aşının bağlantısı ortaya çıktı Son dönemde sıkça görülen kalp iltihaplanması ile aşının bağlantısı ortaya çıktı         
09:18
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.06.2021 17:22:55. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Yemek ısmarladığı evsiz adam tarafından canice öldürülmüştü! Görüntüler ortaya çıktı, acılı aile yeniden harekete geçti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement