Yemek ısmarladığı evsiz adam tarafından canice öldürülmüştü! Görüntüler ortaya çıktı, acılı aile yeniden harekete geçti

Avustralya'da yaşayan Courtney Herron, evsiz olduğunu söyleyen Henry Hammond'a akşam yemeği ısmarlamak için bir mekana götürdü. İkili yemeklerini yedikten sonra bir parkta oturdu, ne olduysa sonrasında oldu.

AĞAÇ DALIYLA KAFASINA VURARAK ÖLDÜRDÜ

Herron'u önceki hayatından tanıdığı hissine kapıldığını söyleyen Hammond, eline aldığı ağaç dalıyla genç kadını kafasına vurarak öldürdü.

Polis ekiplerinin, cinayetin ardından yüzü ve kafasının dağılması nedeniyle genç kadının cansız bedenini babasına göstermedikleri öğrenildi.

ESKİ KIZ ARKADAŞINI BOĞARAK ÖLDÜRMEYE ÇALIŞMIŞ

2019 yılında yaşanan bu olay sırasında 27 yaşında olduğu öğrenilen adamın, söz konusu cinayetten kısa bir süre önce ise eski kız arkadaşını boğarak öldürmeye çalıştığı ve bıçakla tehdit ettiği gerekçesiyle tutuklandığı; ancak sonrasında serbest bırakıldığı ortaya çıktı.

ŞİZOFRENİ TEŞHİSİ KONDUĞU İÇİN SUÇLU BULUNMADI

Henry Hammond'ın, geçtiğimiz yıl haziran ayında gerçekleşen duruşmada kendisine şizofreni teşhisi konması nedeniyle suçlu bulunmadığı öğrenildi.

Courtney Herron

GENÇ KIZIN AİLESİ HAMMOND'IN ŞİZOFRENİ OLMADIĞINI İDDİA EDİYOR

Hammond'ın o tarihten bu yana psikiyatri hastanesinde tedavi altında tutulduğu belirtilirken, cinayetin yaşandığı akşama ait görüntülerin ortaya çıkmasının ardından genç kızın ailesinin, Henry'nin psikolojik sorunları olmadığını ileri sürerek gereken cezanın verilmesi için mücadele etmeye başladığı belirtildi.