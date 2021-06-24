Avustralya'da yaşayan Courtney Herron, evsiz olduğunu söyleyen Henry Hammond'a akşam yemeği ısmarlamak için bir mekana götürdü. İkili yemeklerini yedikten sonra bir parkta oturdu, ne olduysa sonrasında oldu.
Herron'u önceki hayatından tanıdığı hissine kapıldığını söyleyen Hammond, eline aldığı ağaç dalıyla genç kadını kafasına vurarak öldürdü.
Polis ekiplerinin, cinayetin ardından yüzü ve kafasının dağılması nedeniyle genç kadının cansız bedenini babasına göstermedikleri öğrenildi.
2019 yılında yaşanan bu olay sırasında 27 yaşında olduğu öğrenilen adamın, söz konusu cinayetten kısa bir süre önce ise eski kız arkadaşını boğarak öldürmeye çalıştığı ve bıçakla tehdit ettiği gerekçesiyle tutuklandığı; ancak sonrasında serbest bırakıldığı ortaya çıktı.
Henry Hammond'ın, geçtiğimiz yıl haziran ayında gerçekleşen duruşmada kendisine şizofreni teşhisi konması nedeniyle suçlu bulunmadığı öğrenildi.
Hammond'ın o tarihten bu yana psikiyatri hastanesinde tedavi altında tutulduğu belirtilirken, cinayetin yaşandığı akşama ait görüntülerin ortaya çıkmasının ardından genç kızın ailesinin, Henry'nin psikolojik sorunları olmadığını ileri sürerek gereken cezanın verilmesi için mücadele etmeye başladığı belirtildi.
Son Dakika › Dünya › Yemek ısmarladığı evsiz adam tarafından canice öldürülmüştü! Görüntüler ortaya çıktı, acılı aile yeniden harekete geçti - Son Dakika Dünya