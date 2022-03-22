Avustralya'da 27, Yeni Zelanda'da 15 kişi daha Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti - Son Dakika
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Avustralya'da 27, Yeni Zelanda'da 15 kişi daha Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti

22.03.2022 11:01
Avustralya'da 27, Yeni Zelanda'da 15 kişi daha Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti

Kovid-19'un omicron varyantının etkisindeki Avustralya'da 27, Yeni Zelanda'da 15 kişi daha hayatını kaybederken, her iki ülkedeki yeni vaka sayılarındaki artış sürüyor.

Kovid-19'un omicron varyantının etkisindeki Avustralya'da 27, Yeni Zelanda'da 15 kişi daha hayatını kaybederken, her iki ülkedeki yeni vaka sayılarındaki artış sürüyor.

Avustralya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 52 bin 362 Avustralyalı daha Kovid-19'a yakalanırken, 27 kişi de hayatını kaybetti.

Virüsün ilk kaydedildiği günden bu yana Avustralya'da Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı 5 bin 763'e çıkarken, bugüne kadar 3 milyon 996 bin 431 kişi virüse yakalandı.

Halen 377 bin 998 bin aktif vakanın bulunduğu ülkede, hastanede yatan 2 bin 46 kişiden 117'si yoğun bakımda bulunuyor.

Avustralya'da, Kovid-19 aşısının çift dozunu yaptırılanların oranı yüzde 94,05, aşının üçüncü dozunu yaptıranların oranıysa yüzde 57,16 olarak kayıtlara geçti.

Yeni Zelanda'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 177'ye yükseldi

Kovid-19 salgınında son 24 saatte 15 kişinin daha öldüğünü duyuran Yeni Zelanda Sağlık Bakanlığı, salgının başladığı günden bu yana 177 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Omicron varyantının etkisindeki ülkede 20 bin 954 kişinin daha Kovid-19 testinin pozitif çıkmasıyla toplam vaka sayısı 518 bin 685'e yükseldi.

Resmi verilere göre, 119 bin 346 aktif vakanın bulunduğu ülkede, 25'i yoğun bakımda 1016 kişi hastanede tedavi görüyor.

Yaklaşık 5 milyon 100 bin nüfuslu Yeni Zelanda'da, aşıya müsait olanların yüzde 94'ü Kovid-19 aşısının çift dozunu, yüzde 73'ü de üçüncü dozunu yaptırmış durumda.

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Yeni Zelanda, Avustralya, Omicron, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Avustralya'da 27, Yeni Zelanda'da 15 kişi daha Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti - Son Dakika


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