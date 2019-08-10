Son Dakika Haberleri: Avustralya'da 29. köpek kızak yarışları
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Avustralya'da 29. köpek kızak yarışları

1 saat önce

Avustralya'da geleneksel yıllık köpek kızak yarışı başladı.

Avustralya'da 29. köpek kızak yarışları, System.String[]
Avustralya'da geleneksel yıllık köpek kızak yarışı başladı. Avustralya'nın Victoria eyaletinde Hotham Alpine dağı civarında her yıl kış sporu olarak köpeklerini çektiği Dinner Sled Dog (Dinner köpek kızağı) kızak yarışlarının bu sene 29.'su yapılıyor. Yarışa, 80 kadar köpek kızak yarışmacısı, 350 kızak çekici köpekle katılıyor. Seyirciler, iki gün sürecek ikili, üçlü, dörtlü ve 8'lü köpeklerin çektiği kızakların yarışını izliyor.
(İHA)
Avustralya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.08.2019 12:35 Kaynak: İHA
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