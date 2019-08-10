Avustralya'da 29. köpek kızak yarışları
1 saat önce
Avustralya'da geleneksel yıllık köpek kızak yarışı başladı.
Avustralya Haber Yayın Tarihi: 10.08.2019 12:35 Kaynak: İHA
'da geleneksel yıllık köpek kızak yarışı başladı. Avustralya'nın Victoria eyaletinde Hotham Alpine dağı civarında her yıl kış sporu olarak köpeklerini çektiği Dinner Sled Dog (Dinner köpek kızağı) kızak yarışlarının bu sene 29.'su yapılıyor. Yarışa, 80 kadar köpek kızak yarışmacısı, 350 kızak çekici köpekle katılıyor. Seyirciler, iki gün sürecek ikili, üçlü, dörtlü ve 8'lü köpeklerin çektiği kızakların yarışını izliyor.
(İHA)
Pitbull besleyene 7 bin 802 lira ceza Avustralya'da 29. köpek kızak yarışları Kemal Kılıçdaroğlu'dan Kurban Bayramı mesajı: Türkiye'nin sorunlarını gidereceğiz TRT'de Kaz Dağları için konuşan çocuğu susturan sunucudan açıklama: Evime göz yaşlarıyla döndüm