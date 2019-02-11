Son Dakika Haberleri: Avustralya'da 300 bin sığır telef oldu

Avustralya'da 300 bin sığır telef oldu

1 saat önce

Avustralya'nın Queensland eyaletindeki Townsville kenti ve çevresinde geçtiğimiz hafta binlerce evin sulara gömülmesine neden olan sellerin yaklaşık 300 bin büyükbaş hayvanın ölümüne neden olduğu ortaya çıktı.

Avustralya'da 300 bin sığır telef oldu, System.String[]
Avustralya'nın Queensland eyaletindeki Townsville kenti ve çevresinde geçtiğimiz hafta binlerce evin sulara gömülmesine neden olan sellerin yaklaşık 300 bin büyükbaş hayvanın ölümüne neden olduğu ortaya çıktı.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.02.2019 08:26 

Queensland, Avustralya, Ekonomi
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