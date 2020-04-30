Avustralya'da 300 Türk dönüş için uçak bekliyor

Çoğu öğrenci olan Türk vatandaşları ülkeye dönüş için Türkiye'nin Avustralya'daki diplomatik temsilciliklerine başvurdu. Gözler uçuş imkanı sağlamak üzere çalışan THY'de. Hedef vatandaşları Ramazan Bayramı'ndan önce getirmek.