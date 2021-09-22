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Avustralya'da 5.9 büyüklüğünde depremBinalarda hasar meydana geldi - Son Dakika

Avustralya'da 5.9 büyüklüğünde depremBinalarda hasar meydana geldi

22.09.2021 09:37
Avustralya'da 5.9 büyüklüğünde depremBinalarda hasar meydana geldi, System.String[]

- Avustralya'da 5.9 büyüklüğünde deprem Binalarda hasar meydana geldi Avustralya'nın Victoria eyaletinde meydana gelen 5.9 büyüklüğünde deprem nedeniyle bazı binalarda hasar meydana geldiği, can kaybı yaşanmadığı belirtildi.

- Avustralya'da 5.9 büyüklüğünde deprem

Binalarda hasar meydana geldi

MELBOURNE - Avustralya'nın Victoria eyaletinde meydana gelen 5.9 büyüklüğünde deprem nedeniyle bazı binalarda hasar meydana geldiği, can kaybı yaşanmadığı belirtildi.

Avustralya Jeoloji Bilimleri tarafından yapılan açıklamada, ülkenin güneydoğusundaki Victoria eyaletinde yerel saatle 09.15'te 5.9 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi. Depremin merkez üssünün Melbourne kentinin 190 kilometre kuzeydoğusundaki Mansfield kasabası olduğu kaydedildi. Yaklaşık 20 saniye süren depremin Melbourne şehir merkezinde hissedildiği belirtildi. Bazı ev ve iş yerlerinde hasar meydana gelirken, can kaybı yaşanmadı. Şehrin güneyinde yer alan Chapel Caddesi'nde bir binanın dış cephesinin yıkıldığı görüldü.

Şiddetli sarsıntının Avustralya Başkent Bölgesi, Güney Avustralya ve Yeni Güney Galler eyaletinde de hissedildiği öğrenildi.

Avustralya'da 5.9 büyüklüğünde depremBinalarda hasar meydana geldi
Avustralya'da 5.9 büyüklüğünde depremBinalarda hasar meydana geldi
Avustralya'da 5.9 büyüklüğünde depremBinalarda hasar meydana geldi
Avustralya'da 5.9 büyüklüğünde depremBinalarda hasar meydana geldi
Avustralya'da 5.9 büyüklüğünde depremBinalarda hasar meydana geldi

Avustralya, Deprem, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Avustralya'da 5.9 büyüklüğünde depremBinalarda hasar meydana geldi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Avustralya'da 5.9 büyüklüğünde depremBinalarda hasar meydana geldi - Son Dakika
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