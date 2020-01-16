Avustralya'da 5 bin yabani deve, 'kuraklık nedeniyle' öldürüldü - Son Dakika
BBC
Son Dakika Dünya Avustralya'da 5 bin yabani deve, 'kuraklık nedeniyle' öldürüldü - Son Dakika Dünya

Avustralya'da 5 bin yabani deve, 'kuraklık nedeniyle' öldürüldü

6 saat önce

Avustralya'nın güneyinde aşırı sıcak ve kuraklık nedeniyle 5 bin yabani deve öldürüldü. Hayvan hakları savunucularının büyük tepkisini çeken olay, Pazar günü başlayıp bugün itibariyle son buldu.

Avustralya'nın güneyinde kuraklık nedeniyle 5.000 yabani deve, helikopterlerden tüfeklerle açılan ateşle öldürüldü.

Yerli aborjin halkının yaşadığı Anangu Pitjantjatjara Yankunytjatjara (APY) bölgesinin yerel idaresinden yapılan açıklamada, Pazar günü başlatılan 'deve öldürme'nin beş gün sürdüğü ve Perşembe günü tamamlandığı belirtildi.

APY yerel yönetimi, hayvan hakları savunucularının tepkilerine karşın bölgede yaşanan kuraklığı gerekçe göstererek develeri ve yabani atları itlaf etme kararı almıştı. Kuraklık nedeniyle develerin su bulmak için büyük gruplar halinde yerleşim yerlerine gittiği ve bölgede yaşayanların tehlike altında olduğu iddia edilmişti.

"KLİMALARDAN DAHİ SU İÇİYORLARDI"

APY Yönetim Kurulu üyelerinden Marita Baker, "İnanılmaz bir sıcak altında sıkışıp kalmıştık. Dışarı dahi çıkamıyorduk. Develer her yeri işgal etmişti. Klimalardan dahi su içiyorlardı. Sokaklar develerle dolmuştu. Çocuklarımızın güvenliği için endişeliydik" diye konuştu.

"ACI ÇEKMEMELERİ SAĞLANDI"

Develerin öldürülmesiyle ilgili Avustralya hükümetinden yapılan açıklamada ise "İtlafa son seçenek olarak başvuruldu. Operasyon sırasında hayvanların acı çekmemesi sağlandı" dedi.

DEVE NÜFUSU 1 MİLYONUN ÜZERİNDE

Develer, Avustralya'nın endemik canlı türlerinden değil. 19. yüzyılda İngilizler tarafından Avustralya çöllerini geçmek için kıtaya getirilen develerin nüfusu son yıllarda artış gösteriyordu. Güney Avustralya Çevre ve Su İdaresi, sayıları artan develerin bölgenin doğal bitki örtüsüne zarar vermeye başladığını da söylemişti.

Avustralya'daki toplam yabani deve sayısının 1 milyonun üzerinde olduğu tahmin ediliyor. Hayvan hakları savunucuları ise hükümeti ve yerel idareyi farklı çözüm arayışlarını denememekle suçluyor.

Avustralya'da 5 bin yabani deve, 'kuraklık nedeniyle' öldürüldü
Avustralya yangını ne zaman çıktı? Avustralya yangını nerede çıktı? Avustralya yangınlarında kaç kişi öldü?

Avustralya, Dünya, Son Dakika

BBC
Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 03:15 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Tuvalette ölü bulunan bebeğin annesi gözaltına alındı
Kaçarak evlenen kızıyla görüşmek isteyen eşini öldüren sanığa ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası verildi Doğurduğu bebeği hastanede tuvaletinde ölüme terk edip kaçan anne yakalandı Azli istenen Trump'ın Senato'da yargı süreci başladı

Son Dakika Haberleri
21:28 Rapor: İsrail, 2019'da Doğu Kudüs'te bir önceki yıla göre yüzde 44 daha fazla ev yıktı - Son Dakika Haber
21:28 Ankara'daki cep telefonu hırsızlığı kamerada - Son Dakika Haber
21:27 Dünyanın en çok ilgi çeken müzik şölenlerinden biri: Viyana Filarmoni Orkestrası Yeni Yıl Konseri - Son Dakika Haber
21:26 Yunan medyası Hafter'in Atina'ya geleceğini iddia etti - Son Dakika Haber
21:22 Azli istenen Trump'ın Senato'da yargı süreci başladı - Son Dakika Haber
21:17 Malatya'da trafik kazası: 2 ağır yaralı - Son Dakika Haber
21:07 Bekaretini satılığa çıkaran genç kıza, 1 milyon 200 bin euroluk teklifle bir iş insanı talip oldu - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.1.2020 21:40:52. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Avustralya'da 5 bin yabani deve, 'kuraklık nedeniyle' öldürüldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]