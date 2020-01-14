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Avustralya'da 5 binin üzerinde deve, helikopterlerden keskin nişancıların açtığı ateşle itlaf edildi
6 saat önce
Avustralya'nın kontrol altına alınamayan yangınlardan ve kuraklıktan etkilenen Güney Avustralya eyaletinde, su kaynaklarını tükettiği gerekçesiyle 5 binin üzerinde yabani deve helikopterlerden keskin nişancıların açtığı ateşle itlaf edildi.
Avustralya'nın kontrol altına alınamayan yangınlardan ve kuraklıktan etkilenen Güney Avustralya eyaletinde, su kaynaklarını tükettiği gerekçesiyle yaklaşık 5 binin üzerinde yabani deve helikopterlerden keskin nişancıların açtığı ateşle itlaf edildi.
Güney Avustralya eyaletin kuzeybatısındaki Anangu Pitjantjatjara Yankunytjatjara (APY) bölgesinde yerel yöneticiler, su kaynaklarına akın ederek yerleşim yerlerine zarar verdiğinden şikayet ettikleri 10 bine yakın yabani devenin toplu halde itlaf edilmesine geçen hafta onay vermişti.
Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 06:40
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