Avustralya'da 5'inci korona virüsü vakası tespit edildi - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Avustralya'da 5'inci korona virüsü vakası tespit edildi - Son Dakika

Avustralya'da 5'inci korona virüsü vakası tespit edildi

6 saat önce

Avustralya'da 5'inci korona virüsü vakasının tespit edildiği ve hastanın karantina altına alındığı belirtildi.

Avustralya'da 5'inci korona virüsü vakası tespit edildi, System.String[]

Avustralya'da 5'inci korona virüsü vakasının tespit edildiği ve hastanın karantina altına alındığı belirtildi.


Çin'den dünyaya yayılan korona virüsü Avustralya'ya da sıçradı. Yeni Güney Galler eyaletinden sağlık yetkilisi Kerry Chant yaptığı açıklamada, 5. korona virüsü vakasının tespit edildiğini duyurdu. Chant, 21 yaşındaki kadının Perşembe günü Çin'in Wuhan şehrinden uçakla Sidney Uluslararası Havalimanı'na geldiğini söyledi. Kadının 24 saat sonra korona virüsü semptomları gösterdiğini ifade eden Chant, teşhis konulduktan sonra Westmead Hastanesi'ne kaldırılarak karantina altına alındığını söyledi.


Ülkede diğer 4 vakanın biri Melbourne'de 3'ü Sidney kentinde kayıtlara geçmişti. Hastaların hepsinin hastanelerde tedavi gördüğü ve karantina altında tutulduğu belirtildi.


Öte yandan, Çin'de korona virüsü salgını nedeniyle ölenlerin sayısı 81'e yükselirken, ülke genelinde görülen toplam kesinleşmiş vaka sayısının 2 bin 823'e çıktığı belirtildi.


Tayland, Japonya, Vietnam, Güney Kore, Malezya, Singapur, Nepal, Fransa, Portekiz, ABD ve Kanada gibi birçok ülkede korona virüsü vakaları tespit edilmişti. - SİDNEY

Çin Halk Cumhuriyeti, Avustralya, Galler, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 12:18 Kaynak: İHA
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