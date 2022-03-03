Avustralya'da 500 bin kişi sellerden etkilendi - Son Dakika

Avustralya'nın Yeni Güney Galler (NSW) eyaleti ve eyaletin başkenti Sidney'de yoğun yağışın neden olduğu sellerden 500 bin kişinin etkilendiği açıklandı.

NSW Başbakanı Dominic Perrottet, Sidney'de düzenlediği basın toplantısında, eyalet genelinde 500 bin kişiye, bugün beklenen yoğun yağışlar nedeniyle evlerini terk etmeleri talimatı verildiğini bildirdi.

Durumun düzelmeden önce daha da kötüleşeceğini açıklayan Başbakan Perrottet, "Bugün birçok insan, eyaletimizin çoğunun su altında olduğunu görerek uyandı." ifadelerini kullandı.

Bazı bölgelerde su seviyelerinin geçen yılki yıkıcı sellerden daha yüksek olacağını belirten Perrottet, "Özellikle Hawkesbury bölgesinde sellerin geçen yıldan daha kötü olmasını bekliyoruz ve gün boyunca Newcastle ve Hunter bölgelerinde daha fazla sağanak yağmur ve sel olacağını gözlemliyoruz." dedi.

Sellerde 14 kişi hayatını kaybetti

NSW ve Queensland eyaletlerinde hafta sonundan bu yana etkili olan sellerde toplam 14 kişi hayatını kaybetti.

Yüzbinlerce kişiyi etkileyen sellerde kayıp oldukları bildirilen 5 kişiyi arama çalışmaları sürerken daha fazla can kaybı yaşanabileceği uyarısı yapıldı.

Yoğun yağışların şiddetli rüzgarla birlikte süreceğini açıklayan Avustralya Meteoroloji Bürosu, kötü hava şartlarının çok tehlikeli ve yaşamı tehdit eden boyutlarda etkili olacağını duyurdu.

Nehir ve derelerin halihazırda kapasitenin üzerinde dolu olmasından dolayı yeni yağışların daha fazla su baskınlarına neden olmasından endişe ediliyor.

Yaklaşık bir haftadan bu yana yoğun yağışların yaşandığı bölgelerde taşan nehirlerden yayılan sel sularının, oto yolları, caddeleri ve tren hatlarını basmasından dolayı ulaşımda önemli aksamalar yaşanıyor.

Çok sayıda okulun kapalı tutulduğu bölgede, köprülerde, yüksek arazilerde, evlerin çatılarında ve balkonlarında mahsur kalan Avustralyalıları kurtarmak için acil servis ekipleri helikopterlerin yanı sıra tekne ve botlarla çalışmalarını sürdürüyor.