Son Dakika Haberleri: Avustralya'da 6 Kişiyi Öldüren Araçlı Saldırgana Ömür Boyu Hapis

Avustralya'da 6 Kişiyi Öldüren Araçlı Saldırgana Ömür Boyu Hapis

2 dakika önce

Avustralya'nın Melbourne kentinde aracını yayaların üzerine sürerek 6 kişinin ölümüne, 27 kişinin de yaralanmasına neden olan James Gargasoulas ömür boyu hapse mahkum oldu.

Avustralya'da 6 Kişiyi Öldüren Araçlı Saldırgana Ömür Boyu Hapis, System.String[]
Avustralya'nın Melbourne kentinde aracını yayaların üzerine sürerek 6 kişinin ölümüne, 27 kişinin de yaralanmasına neden olan James Gargasoulas ömür boyu hapse mahkum oldu.

Melbourne kent merkezindeki Bourke Caddesi'nde 20 Ocak 2017'de, 6 kişinin ölümü ve 27 kişin de yaralanmasıyla sonuçlanan araçlı saldırıyı gerçekleştiren James Gargasoulas karar duruşmasına çıktı.

Aracıyla 6 kişiyi kasten öldürmekten suçlu bulunan 29 yaşındaki Gargasoulas, Yargıç Mark Weinberg tarafından ömür boyu hapse mahkum edildi.

Gargasoulas'ın saldırıyı gerçekleştirdiği sırada uyuşturucuya bağlı psikozda olduğu ve saldırıyı bilinçsizce gerçekleştirdiği iddialarını reddeden Yargıç Weinberg, "Ne yaptığınızı çok iyi biliyordunuz, durmaya veya yavaşlamaya teşebbüs etmediniz. Arkanızda bir yıkım izi bıraktınız." ifadelerini kullandı.

Ülkede büyük bir üzüntüye neden olan saldırının ardından Melbourne kent merkezindeki yaya yoğunluğu bulunan bölgeler muhtemel saldırılara karşı beton bariyerlerle kapatıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 05:00 Kaynak: AA

Avustralya, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


3 Metrelik Piton, Kuşu Havada Yakalarken Görüntülendi 47 Yıl Ceza Aldığını Öğrenen Mahkum, Avukatını Yumrukladı

"İntiharımızdan Kimse Sorumlu Değildir" Dedikten Sonra İmam ve Eşi Ölü Bulundu Afrin'de Bombalı Araçla Saldırı Düzenlendi! Ölü ve Yaralılar Var
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.2.2019 05:02:58. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Avustralya'da 6 Kişiyi Öldüren Araçlı Saldırgana Ömür Boyu Hapis
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]