Avustralya'da 91 Kız Çocuğunu İstismar Eden Bakıcıya 1623 Suçlama - Son Dakika
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Avustralya'da 91 Kız Çocuğunu İstismar Eden Bakıcıya 1623 Suçlama

01.08.2023 11:41

Avustralya'da bir dönem çocuk bakıcısı olarak çalışan kişiye, 91 kız çocuğunu istismar ettiği ve bu eylemlerini videoya çekerek internette paylaştığı iddiasıyla 1623 suçlama yöneltildi. Polis, eskiden çocuk bakıcılığı yapan zanlının kız çocuklarını istismar ettiğini ve telefonuna kaydettiği görüntüleri internette paylaştığını ifade etti. Söz konusu suçların 15 yıllık süre zarfında Avustralya ve yurt dışında işlendiği belirtildi. 45 yaşındaki zanlının, 21 Ağustos'ta çıkacağı mahkemede müebbet hapis cezası alması bekleniyor.

Avustralya'da bir dönem çocuk bakıcısı olarak çalışan kişiye, 91 kız çocuğunu istismar ettiği ve bu eylemlerini videoya çekerek internette paylaştığı iddiasıyla 1623 suçlama yöneltildi.

Avustralya polisi, 91 kız çocuğunu istismar eden eski bakıcı hakkında açıklama yaptı.

Polis, eskiden çocuk bakıcılığı yapan zanlının kız çocuklarını istismar ettiğini ve telefonuna kaydettiği görüntüleri internette paylaştığını ifade etti.

Polis, söz konusu suçların 15 yıllık süre zarfında Avustralya ve yurt dışında işlendiğini belirtti.

BBC'nin haberine göre, 1623 suçlama yöneltilen 45 yaşındaki zanlının, 21 Ağustos'ta çıkacağı mahkemede müebbet hapis cezası alması bekleniyor.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Avustralya'da 91 Kız Çocuğunu İstismar Eden Bakıcıya 1623 Suçlama - Son Dakika
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