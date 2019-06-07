Son Dakika Haberleri: Avustralya'da ABC genel merkezine yapılan polis baskını
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Avustralya'da ABC genel merkezine yapılan polis baskını

1 saat önce

Avustralya Yayın Kurumu (ABC) Başkanı Ita Buttrose, Afganistan'daki Avustralya Özel Birliklerinin karıştığı öldürme ve görevi kötüye kullanma iddialarının gündeme getirilmesiyle ilgili kuruma yapılan polis baskınını kınadı.

Avustralya'da ABC genel merkezine yapılan polis baskını, System.String[]
Avustralya Yayın Kurumu (ABC) Başkanı Ita Buttrose, Afganistan'daki Avustralya Özel Birliklerinin karıştığı öldürme ve görevi kötüye kullanma iddialarının gündeme getirilmesiyle ilgili kuruma yapılan polis baskınını kınadı.
Buttrose, ABC'ye yaptığı açıklamada, polis baskınını kınadığını belirterek, Haberleşme Bakanı Paul Fletcher ile konuyu görüştüğünü dile getirdi.
Avustralya Federal Polisinin (AFP) hafta başında Amerikan News Corp'a çalışan gazeteci Annika Smethurst'ün evine ve ABC'ye yapılan baskınlardan "ciddi endişe" duyduğunu ve bu tür olayların görmezden gelinemeyeceğini vurgulayan Buttrose, baskının "korkutmak için tasarlandığını" Bakan Fletcher'a ilettiğini söyledi.
Buttrose, "ABC'nin gelecekte bu tür baskınlara maruz kalmayacağına dair güvence" istediği Fletcher'ın kurumun "kaygılarını" dikkate alacağını aktardığını fakat güvence vermeyi reddettiğini kaydetti.
AFP'nin baskına gerekçe gösterdiği "Afgan belgelerinin" ulusal güvenlik meselesi olarak sınıflandırılmaması gerektiğini savunan Buttrose, "ABC Başkanı olarak ulusal yayıncıyı susturmak için yapılacak her türlü girişime karşı mücadele edeceğim." ifadelerini kullandı.
ABC baskını
Avustralya Federal Polisi, ABC'de çalışan gazeteciler Dan Oakes ve Sam Clark tarafından 2017'de yapılan haberlerde, Avustralya Özel Kuvvetlerinin, Afganistan'da "görev sınırlarını aşarak kanuna aykırı şekilde ölümcül güç ve görevi kötüye kullandığı iddialarının ortaya atıldığı" ve bunların, "ABC'ye sızdırılan yüzlerce sayfalık gizli savunma dosyasına dayandığı" gerekçesiyle kurumun Sydney'deki genel merkezine baskın yapmıştı.
Baskını "basın özgürlüğüne saldırı" olarak değerlendiren basın mensupları ve sendikalar, operasyonu kınamıştı. Yurt dışında bulunan Avustralya Başbakanı Scott Morrison ve İçişleri Bakanı Peter Dutton baskından haberleri olduğu iddialarını reddetmişti.
Haber Yayın Tarihi : 07.06.2019 09:41 Kaynak: AA
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