Avustralya'da Aborjin katliamlarında hükümet suçlandı - Son Dakika

Avustralya'da Aborjinlere yönelik yapılan katliamların yarısının polis ve hükümet güçleri tarafından gerçekleştirildiği ileri sürüldü.

Guardian'ın haberine göre, 8 yıl süren Colonial Frontier Massacres Digital Map Project araştırmalarında, Aborjinlere yönelik yapılan katliamların yarısının Avustralya'nın sömürgeleştirilmesine karşı direnişi ortadan kaldırmak amacıyla kasıtlı bir şekilde yapıldığı bildirildi.

Araştırmacılar, projenin son aşamasında, katliam gerçekleşen yerlerin gösterildiği haritaya, çoğu Batı Avustralya ve Kuzey Bölgesi'nden 113 yerleşim yeri ekledi.

Haritada her biri altı veya daha fazla kişinin öldürüldüğü yeri gösteren 415 konum bulunuyor.

Araştırmaya göre, bir katliam için en yaygın bahane olarak, bir sömürgecinin öldürülmesine karşılık vermek kullanıldı.

Guardian tarafından araştırma verilerine dayalı olarak yapılan analizde, Aborijinlerin ölümlerinin sömürgeci ölümlerinden 27 ila 33 kat daha fazla olduğu; sömürgecilerden 399 ile 440 arası kişi öldürülürken Aborjinlerden 11 bin ile 14 bin arasında kişinin katledildiği belirtildi.

Projenin araştırmacılarından Dr. Bill Pascoe, haritada gösterilen ölümlerin, gerçekleştirilen katliamların tek ölçütü olmadığını söyledi.

Pascoe her zaman ölçülü tahminlerde bulunduklarını belirterek, "Projenin, yöneltilebilecek her türlü eleştiriye cevap verebileceğinden emin olmak istiyoruz. Rakamları aşırı şişirmekle suçlanmak istemiyoruz. Zorluklardan bir diğeri de ölümlerin nesneleştirilmesidir. 'Beyazların araştırmaları yerli insanları nesnelleştirir, bu büyük bir sorundur ve sayılar nesneleştirme eğilimindedir. Bu nedenle, 11 bin kişinin (öldürüldüğünü) söylemek ve bir sonraki aşamaya devam etmek kolay. Yani, ana zorluklardan biri bunu önlemek için neler yapabileceğimiz üzerine çalışmak (oldu)." ifadelerini kullandı.

Katliamlardaki ikinci en yaygın bahanenin "fırsat" olarak sınıflandırıldığı araştırmada, saldırıların çoğunun planlı ve birçoğunun hükümet müdahalesiyle olduğu ya da resmi bir yansıma olmayacağı bilgisiyle gerçekleştirildiği kaydedildi.

Projeyi yöneten emekli profesör Lyndall Ryan, "Özellikle 1860'tan sonra, katliamların çoğunun, büyük şirketlerin çalışanları tarafından gerçekleştirildiği ortaya çıkıyor." açıklamasında bulundu.

Araştırmada, Ryan'ın "soykırım katliamları" olarak nitelendirdiği 1890'dan sonraki katliamların, daha geniş alanlarda daha uzun süreler boyunca gerçekleştirilme eğiliminde olduğu kaydedildi.

Araştırmacılar, proje tamamlanmış olmasına rağmen yapılacak daha çok iş olduğunu dile getirdi.

Öte yandan, son 4 yıldır Kuzey Bölgesi'nde sömürgeci şiddet üzerine araştırmalar yapan ve projede çalışan tarihçi Dr Robyn Smith, 1981'de Aborijin halkının toplu olarak öldürülmesine yönelik girişimlerin hala var olduğunu savundu.

Smith, 1930'larda ve 40'larda da katliam girişimleri olduğunu söyledi.

Araştırma ekibinin 6'dan az kişinin öldüğü bu dehşet olaylarını proje haritasına dahil etmediğini belirten Smith, yine de bu olayların sınırdaki şiddetin zamanla azalmadığını gösterdiğini aktardı.

Silahla öldürmenin tespiti kolay olacağından katliamların zehirleme yoluyla yapıldığını vurgulayan Smith 1981'deki toplu zehirleme vakalarının rapor edildiğini ancak sonuçlanmadığını kaydetti.

Smith, bu tür son suçlar hakkında ayrıntılı bilgi eksikliğinin sınır cinayetlerini doğrulamanın zorlukları hakkında örnek teşkil ettiğini dile getirdi.

Araştırma, Newcastle Üniversitesi 21. Yüzyıl Beşeri Bilimler Merkezi'nde Prof. Lyndall Ryan tarafından yönetilen Colonial Frontier Massacres Digital Map Project'den alınan verilere dayanıyor.

Aborjinler yetişkin nüfusun yüzde 2'sini oluşturuyor

Arkeologlar, 2017'de, Aborjinlerin Avustralya'ya ilk olarak 65 bin yıl önce gittiğine dair arkeolojik verilere ulaşmıştı. Avustralya'nın kuzeyindeki Madhjedbebe kayalık alanında yaptıkları kazılarda buldukları el yapımı eşyalar üzerinde çalışan araştırmacılar, bunların en az 65 bin yıllık olduğunu, böylece Aborjinlerin kıtaya sanılandan 18 bin yıl daha önce gitmiş olabileceği değerlendirmesinde bulunmuştu.

İlk Britanya filosunun 26 Ocak 1788'de kıtaya ayak basmasının ardından yerli halka yönelik büyük katliamlar ve kültürel soykırım yapıldığını savunan Aborjinler, bu tarihi "İstila Günü" ilan ederek "Avustralya Günü" olarak kutlanmasına karşı çıkıyor. Avustralya'da Aborjinler yetişkin nüfusun yüzde 2'sini oluşturuyor.