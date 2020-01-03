Avustralya'da afetzedelerden Başbakan Morrison'a tepki: Küfür edip, elini sıkmadılar - Son Dakika
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Avustralya'da afetzedelerden Başbakan Morrison'a tepki: Küfür edip, elini sıkmadılar

6 saat önce

Avustralya'nın güneyinde haftalardır süren orman yangıları sebebiyle afetzedeleri ziyaret eden Başbakan Morrison halkın tepkisiyle karşılaştı

Avustralya'da afetzedelerden Başbakan Morrison'a tepki: Küfür edip, elini sıkmadılar, System.String[]

Avustralya'nın güneyinde haftalardır süren orman yangınları sebebiyle afetzedeleri ziyaret eden Başbakan Morrison halkın tepkisiyle karşılaştı. Ülkenin Yeni Güney Galler eyaletinde bulunan Cobargo kasabası sakinleri Morrison'un elini sıkmayı reddederek, Başbakan'a küfürlerle tepki gösterdi.


Kasaba sakinleri haftalardır mücadele ettikleri yangınlar için hükümeti kendilerine yeterince yardım göndermemekle suçladı. Bir afetzede Başbakan'a "Eğer Sidney ya da Kuzey Yakası'nda oturuyor olsaydık yardım bağışlarına boğulurduk ama haftalardır sadece dört kamyon gönderdiniz" diyerek tepki gösterdi. Bir başka afetzede ise daha fazla yardım gelene kadar Başbakan'ın elini sıkmayacağını ifade etti. Halkın tepkisiyle karşılaşan Morrison ziyaretini kısa tuttu.

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Avustralya, Galler, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 03.01.2020 04:39 
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