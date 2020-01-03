Avustralya'da afetzedelerden Başbakan Morrison'a tepki: Küfür edip, elini sıkmadılar - Son Dakika
Son Dakika Dünya Avustralya'da afetzedelerden Başbakan Morrison'a tepki: Küfür edip, elini sıkmadılar - Son Dakika Dünya

Avustralya'da afetzedelerden Başbakan Morrison'a tepki: Küfür edip, elini sıkmadılar

6 saat önce

Avustralya'nın güneyinde haftalardır süren orman yangıları sebebiyle afetzedeleri ziyaret eden Başbakan Morrison halkın tepkisiyle karşılaştıView on euronews.

">

Avustralya'nın güneyinde haftalardır süren orman yangıları sebebiyle afetzedeleri ziyaret eden Başbakan Morrison halkın tepkisiyle karşılaştıView on euronews

Avustralya'da afetzedelerden Başbakan Morrison'a tepki: Küfür edip, elini sıkmadılar

Avustralya, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 03.01.2020 05:03 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son dakika: Trump'tan Kasım Süleymani suikastıyla ilgili yeni açıklama: Savaşı durdurmak için bu adımı attık, savaş başlatmak için değil
BAE'den Türkiye'ye küstah Libya sözleri: Tehlikeli bir rol üstleniyorsunuz Kasım Süleymani'nin yerine geçen İsmail Kani'den ABD'ye tehdit: Amerikalıların cesetlerini görmek için biraz sabırlı olun İran ABD'yi temsil eden İsviçre Büyükelçisi'ni ikinci kez Dışişleri'ne çağırdı

Son Dakika Haberleri
23:42 Çankırı merkezli 6 ilde FETÖ operasyonu: 15 gözaltı - Son Dakika Haber
23:40 Ghosn'un kaçmasına yardım ettiği iddia edilen 5 kişi tutuklandı - Son Dakika Haber
23:33 Son dakika: Trump'tan Kasım Süleymani suikastıyla ilgili yeni açıklama: Savaşı durdurmak için bu adımı attık, savaş başlatmak için değil - Son Dakika Haber
23:30 Kütahya'daki uyuşturucu operasyonuna 2 tutuklama - Son Dakika Haber
23:16 Boşandığı eşinin başka biriyle yaşadığını öğrenen kadın dehşet saçtı! 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika Haber
23:16 Baca yangınını itfaiye söndürdü - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.1.2020 23:49:50. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Avustralya'da afetzedelerden Başbakan Morrison'a tepki: Küfür edip, elini sıkmadılar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]