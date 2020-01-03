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Avustralya'da afetzedelerden Başbakan Morrison'a tepki: Küfür edip, elini sıkmadılar
6 saat önce
Avustralya'nın güneyinde haftalardır süren orman yangıları sebebiyle afetzedeleri ziyaret eden Başbakan Morrison halkın tepkisiyle karşılaştıView on euronews.
Avustralya'nın güneyinde haftalardır süren orman yangıları sebebiyle afetzedeleri ziyaret eden Başbakan Morrison halkın tepkisiyle karşılaştıView on euronews
Haber Yayın Tarihi: 03.01.2020 05:03
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