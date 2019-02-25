Son Dakika Haberleri: Avustralya'da Alev Hortumu Korkuttu

Avustralya'da Alev Hortumu Korkuttu

54 dakika önce

Avustralya'nın Southampton kentinde görülen alev hortumu korkuttu.

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Avustralya'nın Southampton kentinde görülen alev hortumu korkuttu.

Avustralya'nın Batı Avustralya eyaletinde bulunan Southampton kentinde görülen alev hortumu korkuttu. Yetkililer, yangın alanına yakın oturanların evlerini terk etmeleri ve dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulundu. Nadir olarak görülen alev hortumu, geçtiğimiz hafta çıkan orman yangını esnasında bir itfaiye personeli tarafından kaydedildi. Yangını söndürmek üzere yaklaşık 100 itfaiyeci görev yaptı.

Yangının neden çıktığı ise bilinmiyor. - CANBERRA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 04:33 Kaynak: İHA

Southampton, Avustralya, Güncel
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