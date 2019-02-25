Avustralya'da Alev Hortumu Korkuttu
54 dakika önce
Avustralya'nın Southampton kentinde görülen alev hortumu korkuttu.
Avustralya
'nın Southampton
kentinde görülen alev hortumu korkuttu.
Avustralya'nın Batı Avustralya eyaletinde bulunan Southampton kentinde görülen alev hortumu korkuttu. Yetkililer, yangın alanına yakın oturanların evlerini terk etmeleri ve dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulundu. Nadir olarak görülen alev hortumu, geçtiğimiz hafta çıkan orman yangını esnasında bir itfaiye personeli tarafından kaydedildi. Yangını söndürmek üzere yaklaşık 100 itfaiyeci görev yaptı.
Yangının neden çıktığı ise bilinmiyor. - CANBERRA
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 04:33 Kaynak: İHA
Evi Yanan Kadının Yaşadığı Dehşet Anları Kamerayla Kaydedildi
MEB'in İlk Kez Yapacağı Müdür ve Müdür Yardımcılığı Sınavının Tarihi Belli Oldu
SOCAR Türkiye CEO'su: Türkiye'deki Kanunlar ve Teşvikler Hiçbir Ülkede Yok
Mersin İl Seçim Kurulu, Burhanettin Kocamaz'ın Aday Olamayacağını Açıkladı