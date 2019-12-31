Avustralya'da alevler kasabayı sardı: 4 bin kişi tahliye edildi - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Avustralya'da alevler kasabayı sardı: 4 bin kişi tahliye edildi - Son Dakika

Avustralya'da alevler kasabayı sardı: 4 bin kişi tahliye edildi

6 saat önce

Avustralya'nın Victoria eyaletinde yangınla mücadele devam ederken alevler Mallacoota kasabasını sardı.

Avustralya'da alevler kasabayı sardı: 4 bin kişi tahliye edildi, System.String[]

Avustralya'nın Victoria eyaletinde yangınla mücadele devam ederken alevler Mallacoota kasabasını sardı. Yangın nedeniyle turistler de dahil birçok kişinin mahsur kaldığı kıyı kasabasında yaklaşık 4 bin kişi tahliye edildi.


Avustralya'da Yeni Güney Galler ve Victoria eyaletinde bazı bölgelerde rüzgarın etkisiyle yangınlar etkisini arttırıyor. Victoria eyaletinde Doğu Gippslan bölgesinde yer alan sahil kasabası Mallacoota'yı alevler sardı. Sabah saatlerinde yayılmaya başlayan yangın nedeniyle sirenlerin çaldığı kasabanın sakinleri daha önce belirlenen tahliye planına göre deniz kenarına gitti. Turistlerin de aralarında bulunduğu yüzlerce kişi, kasabada mahsur kalırken, yaklaşık 4 bin kişi güvenli bölgelere tahliye edildi. Tüm kasabayı saran alevler nedeniyle gökyüzü turuncuya döndü, birçok ev ise alevlere teslim oldu.


Victoria eyaleti acil servisi, bölge sakinlerine kapalı mekanlarda kalmaları çağrısı yaptı. Mallacoota kasabasında "Ayrılmak için çok geç" açıklamasını yapan eyalet yetkilileri kasabadakilere hayatta kalmaları için harekete geçme çağrısında bulundu.


7 kişiden haber alınamıyor, 2 kişi öldü


Victoria eyaleti Başbakanı Daniel Andrews bugün düzenlediği basın toplantısında, 4 kişiden haber alınamadığını ve kayıp kişilerin durumlarıyla ilgili endişeli olduklarını söyledi. Andrews, kayıp kişilerin kimliklerine ve kayboldukları bölgeye ilişkin ise açıklama yapmadı.


Yangınların şiddetini arttırdığı Yeni Güney Galler'deki Cobargo kasabasında 2 kişinin cesedine ulaşıldı, 3 kişiden de haber alınamıyor.


Victoria eyaleti genelinde Pazartesi günü 70 farklı noktada başlayan yangınlardan 20'den fazlası hala aktif durumda. Yeni Güney Galler'de ise 100'den fazla yangın devam ediyor.


Dün Yeni Güney Galler'de şiddetli rüzgarların alevlerin ortasındaki kamyoneti devirmesi sonucu 28 yaşındaki bir gönüllü itfaiyeci hayatını kaybetmişti. - MELBOURNE

Avustralya, Galler, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 10:12 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Avustralya'da alevler kasabayı sardı, 4 bin kişi tahliye edildi
Kayseri'de plastik boru fabrikasında yangın çıktı Aydın'da 45 bin 500 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi, 7 kişi yakalandı Cezaevinen izinli çıkarak eşini 20 yerinden bıçaklayan adam adliyede

Son Dakika Haberleri
16:12 AK Parti'li Turan: Libya, asker gönderilen 13'üncü ülke olacak - Son Dakika Haber
16:10 Sokakta bulduğu çantayı sahibine ulaştıran temizlik görevlisi ödüllendirildi - Son Dakika Haber
16:08 Güvercini yakalamak isteyen genç, 18 metreden yere düştü - Son Dakika Haber
16:08 Kamyon sürücülerini korkutan yol - Son Dakika Haber
16:05 Kayseri'de plastik boru fabrikasında yangın - Son Dakika Haber
15:30 Aydın'da 45 bin 500 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi, 7 kişi yakalandı - Son Dakika Haber
15:22 Son dakika: Trump, Irak'taki Amerikan Büyükelçiliği'ne yönelik saldırıyı İran'ın organize ettiğini savundu - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.12.2019 16:18:50. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Avustralya'da alevler kasabayı sardı: 4 bin kişi tahliye edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]