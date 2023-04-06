Avustralya'da ameliyatta yangın söndürme cihazlarının çalışması nedeniyle organ nakli yapılamadı - Son Dakika
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Avustralya'da ameliyatta yangın söndürme cihazlarının çalışması nedeniyle organ nakli yapılamadı

06.04.2023 19:32
Avustralya'da ameliyatta yangın söndürme cihazlarının çalışması nedeniyle organ nakli yapılamadı

Avustralya'da bir hastanede ameliyat sırasında yangın söndürme cihazlarının devreye girmesi sebebiyle böbrek nakli gerçekleştirilemedi.

Avustralya'da bir hastanede ameliyat sırasında yangın söndürme cihazlarının devreye girmesi sebebiyle böbrek nakli gerçekleştirilemedi.
ABC News'in haberine göre, 53 yaşındaki Frank Lopresto, 14 yıl önce böbreklerine zarar veren bir otoimmün hastalığına yakalandı.
2019'dan bu yana diyalize giren ve 3,5 yıldır böbrek nakli listesinde olan Lopresto'ya uygun böbrek bulundu. Lopresto, Royal Adelaide Hastanesi'nde böbrek nakli ameliyatına alındı.
Ameliyatta, üstten su püskürtme prensibine dayalı olan "sprinkler" sisteminin devreye girmesi sonucunda nakil operasyonu tamamlanamadı.
Sprinklerdan püsküren suyun, nakledilecek böbreği de ıslatması nedeniyle nakil mümkün olamadı.
Lopresto, kendisine geldiğinde sprinkler çalıştığı için naklin yapılamadığını öğrendiğinde rüyada sandığını söyledi.
Hastanedeki tedavisi süren ve diyalize giren Lopresto, daha önce de Kovid-19 nedeniyle izolasyon sürecinde olduğu için nakil şansını kaçırdığını anlattı.
Olayla ilgili soruşturma açıldı
Adelaide Merkezi Yerel Sağlık Ağı'ndan yapılan açıklamada da sprinkler sisteminin beklenmedik bir şekilde devreye girdiği ifade edildi.
Açıklamada, hastadan ve ailesinde özür dilendi.
Hastanın böbrek nakil listesinde bekleyeceği kaydedilen açıklamada, olayla ilgili soruşturma açıldığı bildirildi.

Kaynak: AA
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