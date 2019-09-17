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Avustralya'da Anadoluspor kupaya veda etti

1 saat önce

Avustralya Futbol Federasyonu Kupası çeyrek final maçında (FFA Cup) kendi sahasında A Lig takımlarından Central Coast Mariners takımına uzatmalarda yediği golle 1-0 mağlup olan Türk takımı Anadoluspor (Hume City FC) kupaya veda etti.

Avustralya'da Anadoluspor kupaya veda etti, System.String[]

Avustralya Futbol Federasyonu Kupası çeyrek final maçında (FFA Cup) kendi sahasında A Lig takımlarından Central Coast Mariners takımına uzatmalarda yediği golle 1-0 mağlup olan Türk takımı Anadoluspor (Hume City FC) kupaya veda etti.

FFA Cup'ta tek maç üzerinden oynanan yarı finale yükselme maçında Avustralya'da Victoria Ulusal Premier Lig'de mücadele eden Anadoluspor ve A Lig takımlarından Central Coast Mariners karşılaştı.

Türk taraftarların yoğun ilgi gösterdiği Anadoluspor'un Melbourne'daki sahasında oynanan maçın ilk yarısında gol sesi çıkmadı ve takımlar soyunma odasına 0-0'lik sonuçla gitti.

İkinci yarıya Anadoluspor'a oranla daha iyi başlayan ve bir şutu direkten dönen Central Coast Mariners takımı, 90+2'de Abraham Majok'un ayağından bulduğu golle karşılaşamadan 1-0 galip ayrıldı.

Bu sonucun ardından Anadoluspor FFA Cup'a veda ederken Central Coast Mariners takımı yarı finale yükseldi.

Futbol Federasyonu, Avustralya, Spor

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 04:00 Kaynak: AA
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