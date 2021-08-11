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Avustralya'da annesinin kucağında saksağan saldırısına uğrayan bebek öldü - Son Dakika

Avustralya'da annesinin kucağında saksağan saldırısına uğrayan bebek öldü

11.08.2021 11:42
Avustralya'da annesinin kucağında saksağan saldırısına uğrayan bebek öldü, System.String[]

Avustralya'da bir parkta annesinin kucağındayken saksağan saldırısı sonucu ağır yaralanan 5 aylık bebek, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Avustralya'da bir parkta annesinin kucağındayken saksağan saldırısı sonucu ağır yaralanan 5 aylık bebek, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Avustralya'nın Brisbane kentinde geçtiğimiz pazar günü trajik bir olay yaşandı. Brisbane'de bulunan Glindemann Park'a bebeğiyle gezmeye giden anne, bir saksağanın saldırısına uğradı. Simone adlı anne, kucağındaki bebekle birlikte saksağandan kaçmaya çalışırken takılıp yere düştü. Olayda Mia isimli 5 aylık bebek ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan bebek, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olay yerindeki sağlık görevlilerinden Tom Holland, bebeğin ailesine baş sağlığı dileyerek, "Ebeveynler ve parktakiler gerçekten harika bir iş çıkardı. Hızlı bir şekilde gelmemizi sağladılar ve bebeğin bir şansı olması için ellerinden geleni yaptılar. Sağlık görevlileri olarak bu, bizim için bile inanılmaz derecede nadir ve trajik bir olay. Çok dokunaklı bir sahneydi" dedi.

Brisbane Belediye Başkanı Adrian Schrinner ise dün sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, yaşanan olayı "mutlak şok" olarak nitelendirerek, "Topluluk olarak bir araya gelelim ve Jacob ve Simone'un, Brisbane'in onlar için burada olduğunu bilmelerine izin verelim" dedi.

CENAZE MASRAFLARI VE EBEVEYNLERE YARDIM İÇİN BAĞIŞ KAMPANYASI BAŞLATILDI

Trajik olayın ardından yakınları, Mia'nın cenaze masraflarını karşılamak ve ebeveynlere yardım etmek için bağış kampanyası başlattı. Kampanya için basılan broşürlerde, "Bugün, Holland Park West, Glendemann Park'ta trajik bir olay meydana geldi. Güzel Mia daha 5 aylıkken küçük melek kanatlarını açarak, dünyayı terk etti. Jacob ve Simone'un (ebeveynler) yaşadığı işkence kelimelerle anlatılamaz" ifadeleri yer aldı.

2020'DE BİN 231 SAKSAĞAN SALDIRISI BİLDİRİLDİ

Magpie Alert internet sitesi, 2020'de Queensland eyaletinde bin 231 saksağan saldırısı kaydedildiğini, Avustralya genelinde ise binlerce saldırı rapor edildiğini belirtti. Magpie Alert'in verilerine göre, saksağan saldırısına uğrayan her 10 kişiden 1'i yaralandı. Sidney'de 2019 yılında 76 yaşındaki bir adam, bir saksağandan kaçmaya çalışırken kafasına aldığı darbeler nedeniyle hayatını kaybetmişti. Geçtiğimiz yıl da Perth kentinde bir çocuk, bebek arabasında otururken bir saksağanın saldırısına uğraması sonucu kör olma riskiyle karşılaştığı bildirilmişti.

Avustralya'da korunan bir tür olan saksağanın, öldürülmesi veya yavruları ile yumurtalarının yuvalarından çıkarılması yasa dışı kabul ediliyor. Saksağanların, Brisbane'de özellikle Temmuz- Aralık ayları arasındaki üreme mevsimi boyunca yuvalarını agresif bir şekilde korudukları bilinirken, bu durum gagası 40 santimetreye ulaşan saksağanlara Avustralya'da korkutucu bir şöhret kazandırdı.

-İHA-

Avustralya'da annesinin kucağında saksağan saldırısına uğrayan bebek öldü

Tom Holland, Avustralya, Cenaze, Pazar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Avustralya'da annesinin kucağında saksağan saldırısına uğrayan bebek öldü - Son Dakika


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