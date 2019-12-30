Avustralya'da balıkçı okyanusa düşen koalayı kurtardı - Son Dakika

Avustralya'da balıkçı okyanusa düşen koalayı kurtardı

Avustralya, (DHA) ? Avustralya'da iki balıkçı gece saatlerinde okyanusa düşen bir koalayı fark ettiler. Balıkçılardan biri suya atlayarak çırpınan koalayı kurtardı.

Victoria bölgesinde bulunan Apollo Bay kentinde rıhtım kenarından suya düşen koalayı fark eden iki balıkçıdan biri suya atlayarak koalayı yakaladı. Koalayı yüzerek kıyıya getiren balıkçı, onu bir can simidine koydu. Diğer balıkçı ise telefonuyla olayı görüntüledi. Koalanın hava sıcaklığının çok yüksek olmasından dolayı deniz kenarına geldiği ve kaygan direkten suya düştüğü tahmin ediliyor.