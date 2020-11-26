Avustralya'da banyoya giren dev piton korkuttu

Avustralya'da bir ailenin banyosuna camdan giren 2,5 metre uzunluğundaki piton, ortalığı birbirine kattı.

Olay, Avustralya'nın batısındaki Tallebudgera bölgesinde meydana geldi. Bir yılan yakalayıcısının sosyal medya paylaşımında, 2,5 metrelik bir pitonun, banyo penceresinden girerek içerideki kozmetik ve süs eşyalarını dağıttı. Dev pitonun yakalanmasının ardından paylaşılan fotoğraflarda, kozmetik ve süs eşyalarının dağıldığı görüldü. Yılanı yakalayan Mitch adlı kişi, sosyal medyada paylaştığı gönderide, pitonun gece banyoya girdiğini ve çıkardığı gürültü ile aileyi uyandırdığını söyledi. Aile bireyleri yılanı yakalayan Mitch'in yaptığı paylaşıma "Teşekkürler Mitch! Hızır gibi yetiştin! Çok güzel bir yılan ama biraz ürkütücü" yorumunu yazdı.