Son Dakika Haberleri: Avustralya'da 'basın özgürlüğü' protestosu: Büyük gazeteler haberlerini siyaha boyadı
Son Dakika Dünya Avustralya'da 'basın özgürlüğü' protestosu: Büyük gazeteler haberlerini siyaha boyadı

Avustralya'da 'basın özgürlüğü' protestosu: Büyük gazeteler haberlerini siyaha boyadı

1 saat önce

Avustralya’da basın özgürlüğünü kısıtlayan yasanın ardından gazeteler, ilk sayfalarındaki yazıların üzerini siyah renkle kapatarak sansürü protesto etti.

Avustralya'da 'basın özgürlüğü' protestosu: Büyük gazeteler haberlerini siyaha boyadı, System.String[]

Avustralya'da basın özgürlüğünü kısıtlayan yasanın ardından gazeteler, ilk sayfalarındaki yazıların üzerini siyah renkle kapatarak sansürü protesto etti. The Australian, Financial Review, The Daily Telegraph gibi çok okunan gazeteler, "Gizli, yayın için uygun değil" mührüyle birlikte "Hükümet hakikati sizden sakladığında neyi örtbas ediyor?" mesajıyla basın özgürlüğünü kısıtlayan yasaya tepkisini gösterdi.


Avustralya'daki medya protestosunda, devlete dair "hassas bilgilere" erişimi kısıtlayan yasadan gazetecilerin muaf tutulması gerektiği ve bilgiye erişim hakkının tamamen sağlanması mesajları verildi.

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Avustralya, Hükümet, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 12:16 
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