Avustralya'da başörtülü hamile kadına saldıran kişiye 3 yıl hapis - Son Dakika

Avustralya'nın Sydney kentinde, geçen yıl bir kafede başörtülü hamile kadına saldıran Stipe Lozina (44), 3 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Olay, Avustralya'nın Sydney kentindeki bir kafede geçen yıl meydana gelmişti. 44 yaşında olduğu açıklanan saldırgan Stipe Lozina, arkadaşlarıyla oturan 38 haftalık hamile olan Rana Elasmar'ın (32) masasına yaklaşıp bir şeyler söylemiş, ardından kadına yumruk ve tekme atmıştı. Diğer müşterilerin ise saldırganı durdurmaya çalıştıkları kameralara yansımıştı. Saldırı sonrası hastaneye kaldırılan kadın ve bebeğinin sağlık durumunun iyi olduğu belirtilmiş ve Lozina da polis tarafından yakalanarak gözaltına alınmıştı.

Avustralya yerel medyasına yer alan haberlere göre bugün hakim karşısında çıkan Stipe Lozina hukuki yardımı reddedip kendi savunmasını yapmak istedi ve tutarsız bir birçok açıklamada bulundu. Lozina'non ırkçı sözler söyledikten sonra duruşmadan çıkarıldığı ve hakimin Lozina'ya şizofreni teşhisi konduğu ve Lozina'nın 'akıl salığı sorunlarıyla mücadele ettiğini belirttiği ifade edildi. Ayrıca, duruşmada saldırıyı 'dini önyargıların tetiklediği' ifade edilirken, savcılar saldırıdan hemen önce Lozina'nın masaya gelip, 'Siz Müslümanlar annemi mahvettiniz' diye bağırdığını belirtti. Lozina'nın 3 yıl hapis cezası aldığı ve 2022 yılında şartlı tahliyeyle serbest bırakılma ihtimali olduğu belirtildi.