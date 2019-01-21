Son Dakika Haberleri: Avustralya'da Bebek Maması Hırsızlığı

Avustralya'da Bebek Maması Hırsızlığı

1 saat önce

Avustralya'da bebek maması hırsızlığı yapan bir çetenin 6 üyesi gözaltına alındı.

Avustralya'da Bebek Maması Hırsızlığı, System.String[]
Avustralya'da bebek maması hırsızlığı yapan bir çetenin 6 üyesi gözaltına alındı.

BBC'nin haberine göre Avustralya polisi, son bir yılda yasa dışı yollardan Çin'de satılmak üzere çalınan mamaların piyasa değerinin 720 bin dolar olduğunu açıkladı.

Bebek maması hırsızlığı yapan çetenin ülkede "birkaç yıldır faaliyet gösterdiği", Avustralya mamalarının, daha güvenli ve kaliteli olduğu algısıyla Çin'de "beyaz altın" olarak anıldığı belirtildi.

Çetenin 3'ü kadın 6 üyesinin gözaltına alındığı, 5'i hakkında suçlamada bulunulduğu kaydedildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 10:03 Kaynak: AA

Çin Halk Cumhuriyeti, Bebek, Avustralya, Güncel
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