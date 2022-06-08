İklim Değişikliği ve Enerji Bakanı Chris Bowen, 2 Haziran'da ülkesinin doğal gaz krizinin eşiğinde olduğu ve sorunun hızla çözülemeyeceği uyarısında bulunmuştu.

Kaynak: AA

Avustralya, Galler, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Avustralya'da binlerce işçi maaş iyileştirmesi talebiyle protesto düzenledi - Son Dakika

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