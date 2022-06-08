Avustralya'da binlerce işçi maaş iyileştirmesi talebiyle protesto düzenledi - Son Dakika
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Avustralya'da binlerce işçi maaş iyileştirmesi talebiyle protesto düzenledi

08.06.2022 12:08
Avustralya'da binlerce işçi maaş iyileştirmesi talebiyle protesto düzenledi

Avustralya'nın Yeni Güney Galler (NSW) eyaletinde, binlerce kamu işçisi, maaşlarının iyileştirmesi talebiyle gösteri yaptı.

Avustralya'nın Yeni Güney Galler (NSW) eyaletinde, binlerce kamu işçisi, maaşlarının iyileştirmesi talebiyle gösteri yaptı.

Yerel basındaki haberlere göre, 30 binden fazla işçi, ülkede yaşam maliyetlerinin artması sebebiyle yüzde 5,4'lük maaş artışı talebiyle bir günlük greve gitti.

Protestocular, Eyalet Başbakanı Dominic Perrottet'in yüzde 0,5'lik maaş artışı duyurusunu "yeterli değil" diyerek eleştirdi.

Avustralya'nın son 50 yılın en büyük enerji kriziyle karşı karşıya olduğu belirtiliyor.

Ülkede enerji fiyatları, Rusya'nın ihracatına yönelik yaptırımlar nedeniyle son yılların en yüksek seviyesine çıktı.

İklim Değişikliği ve Enerji Bakanı Chris Bowen, 2 Haziran'da ülkesinin doğal gaz krizinin eşiğinde olduğu ve sorunun hızla çözülemeyeceği uyarısında bulunmuştu.

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Kaynak: AA

Avustralya, Galler, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Avustralya'da binlerce işçi maaş iyileştirmesi talebiyle protesto düzenledi - Son Dakika

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