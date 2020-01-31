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Avustralya'da bir Çinli kalp krizi geçirdi, koronavirüs korkusuyla kimse kalp masajı yapmadı
6 saat önce
Çin'de ortaya çıkan ve dünyaya yayılan yeni tip koronavirüs salgını yüzünden halk tarafından "şüpheli" görülen Çinliler mağdur oluyor. Avustralya'nın Sydney kentinde sokak ortasında kalp krizi geçiren bir Çinli'ye, "koronavirüs taşıdığı korkusuyla" etraftakilerden kimse müdahale etmedi.
Çin'de ortaya çıkan ve dünyaya yayılan yeni tip koronavirüs salgını yüzünden halk tarafından "şüpheli" görülen Çinliler mağdur oluyor.
Avustralya'nın Sydney kentinde, Çin Mahallesi'nde sokak ortasında kalp krizi geçiren bir Çinli'ye, koronavirüs taşıdığı korkusuyla etraftakilerden kimse kalp masajı yapmadı. Yerel basının haberine göre sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen 60 yaşındaki adam olay yerinde hayatını kaybetti.
Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 06:52
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