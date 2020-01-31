Avustralya'da bir Çinli kalp krizi geçirdi, koronavirüs korkusuyla kimse kalp masajı yapmadı - Son Dakika
Son Dakika Dünya Avustralya'da bir Çinli kalp krizi geçirdi, koronavirüs korkusuyla kimse kalp masajı yapmadı - Son Dakika Dünya

Avustralya'da bir Çinli kalp krizi geçirdi, koronavirüs korkusuyla kimse kalp masajı yapmadı

6 saat önce

Çin'de ortaya çıkan ve dünyaya yayılan yeni tip koronavirüs salgını yüzünden halk tarafından "şüpheli" görülen Çinliler mağdur oluyor. Avustralya'nın Sydney kentinde sokak ortasında kalp krizi geçiren bir Çinli'ye, "koronavirüs taşıdığı korkusuyla" etraftakilerden kimse müdahale etmedi.

Avustralya'da bir Çinli kalp krizi geçirdi, koronavirüs korkusuyla kimse kalp masajı yapmadı, System.String[]

Çin'de ortaya çıkan ve dünyaya yayılan yeni tip koronavirüs salgını yüzünden halk tarafından "şüpheli" görülen Çinliler mağdur oluyor.


Avustralya'nın Sydney kentinde, Çin Mahallesi'nde sokak ortasında kalp krizi geçiren bir Çinli'ye, koronavirüs taşıdığı korkusuyla etraftakilerden kimse kalp masajı yapmadı. Yerel basının haberine göre sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen 60 yaşındaki adam olay yerinde hayatını kaybetti.

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Çin Halk Cumhuriyeti, Kalp Krizi, Avustralya, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 06:52 
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