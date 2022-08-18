Avustralya'da mühendisler, yapay kaslardan oluşan "akıllı kumaş" geliştirdi - Son Dakika
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Avustralya'da mühendisler, yapay kaslardan oluşan "akıllı kumaş" geliştirdi

18.08.2022 12:52
Avustralya'da mühendisler, yapay kaslardan oluşan "akıllı kumaş" geliştirdi

Avustralya'da bir grup mühendis, yapay kaslardan oluşan akıllı kumaş geliştirdi.

Avustralya'da bir grup mühendis, yapay kaslardan oluşan akıllı kumaş geliştirdi.

Nation Thailand'ın haberine göre, mühendisler, yumuşak robotların ve giyilebilir dış iskeletlerin geleceğine ışık tutacağına inanılan akıllı bir kumaş üretti.

Ekip, yapay kasları içeren teknolojinin, kelebek ve çiçek formundaki kumaşlar üzerinde çalıştığı görüntülerini paylaştı. Burada, çiçek ve kelebek formundaki kumaşların esnekliği ve hareket halinde olduğu görülüyor.

Çalışmanın grup lideri Thanh Nho Do, ilerleyen zamanlarda bu teknolojinin "Iron Man ya da Spiderman" gibi çeşitli kostümlerde de kullanılabileceğini ifade etti.

Do, kullanılan materyallerin oldukça esnek ve insan vücuduna çok uyumlu olduğunu aktardı.

Akıllı kumaşların programlanabilir olduğu ve suni kas lifleriyle örülmesiyle oluşturulduğu bilgisi paylaşıldı.

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Kaynak: AA

Avustralya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Avustralya'da mühendisler, yapay kaslardan oluşan 'akıllı kumaş' geliştirdi - Son Dakika

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