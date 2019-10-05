Son Dakika Haberleri: Avustralya'da bir hayvanat bahçesinde soyu tükenmekte olan Langur cinsi bir kızıl maymun doğdu
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Avustralya'da bir hayvanat bahçesinde soyu tükenmekte olan Langur cinsi bir kızıl maymun doğdu

16 dakika önce

Avustralya'nın Taronga hayvanat bahçesi geçtiğimiz hafta dünyada eşine çok az rastlanan bir maymunun doğumuna sahne oldu.

Avustralya'da bir hayvanat bahçesinde soyu tükenmekte olan Langur cinsi bir kızıl maymun doğdu, System.String[]

Avustralya'nın Taronga hayvanat bahçesi geçtiğimiz hafta dünyada eşine çok az rastlanan bir maymunun doğumuna sahne oldu.


Sadece Çin ile Vietnam'da rastlanan Langur maymunları kaçak avcılık ve yaşam alanlarının gittikçe daralması nedeniyle soyu tükenmekte olan bir tür.

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Avustralya, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2019 09:31 
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