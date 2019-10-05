Avustralya'da bir hayvanat bahçesinde soyu tükenmekte olan Langur cinsi bir kızıl maymun doğdu
16 dakika önce
Avustralya'nın Taronga hayvanat bahçesi geçtiğimiz hafta dünyada eşine çok az rastlanan bir maymunun doğumuna sahne oldu.
Avustralya'nın Taronga hayvanat bahçesi geçtiğimiz hafta dünyada eşine çok az rastlanan bir maymunun doğumuna sahne oldu.
Sadece Çin ile Vietnam'da rastlanan Langur maymunları kaçak avcılık ve yaşam alanlarının gittikçe daralması nedeniyle soyu tükenmekte olan bir tür.
Haber Yayın Tarihi: 05.10.2019 09:31
Irak'taki hükümet karşıtı gösterilerde ölü sayısı 60'a yükseldi Irak'ta hükümet karşıtı protestolarda ölü sayısı 50'ye çıktı Kocasını, en iyi koyun güden erkekler arasından seçti Kocasının yasak aşkını vuran kadın, hapis yatacağını duyunca "Bu ceza hediyem olsun" dedi