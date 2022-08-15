Avustralya'da hayvanat bahçesinden kaçan kızıl panda incir ağacında bulundu - Son Dakika
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Avustralya'da hayvanat bahçesinden kaçan kızıl panda incir ağacında bulundu

15.08.2022 13:38
Avustralya'da hayvanat bahçesinden kaçan kızıl panda incir ağacında bulundu

Avustralya'da bir hayvanat bahçesinden kaçan kızıl panda, iki gün sonra incir ağacında bulundu.

Avustralya'da bir hayvanat bahçesinden kaçan kızıl panda, iki gün sonra incir ağacında bulundu.

Ravi adlı 7 yaşındaki kızıl panda, Adelaide Hayvanat Bahçesi'nden kaçtıktan iki gün sonra, yakınlardaki bir incir ağacının üzerinde bulundu.

Adelaide Hayvanat Bahçesi Müdürü Phil Ainsley, Ravi'yi bambu ve tatlı mısır gibi en sevdiği yiyeceklerden bazılarıyla incir ağacından aşağı indirmeye çalıştıklarını söyledi.

Sakinleştirici okla uyutulan Ravi'nin, ağacın altında bekleyen hayvanat bahçesi görevlilerinin brandasına düştüğü ve daha sonra hayvanat bahçesine geri götürüldüğü belirtildi.

Ainsley, Ravi'nin nasıl kaçtığını anlamak için hayvanat bahçesinin güvenlik kamerası görüntülerini inceleyeceklerini ifade etti.

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Kaynak: AA

Hayvanat Bahçesi, Avustralya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Avustralya'da hayvanat bahçesinden kaçan kızıl panda incir ağacında bulundu - Son Dakika

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