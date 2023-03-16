Avustralya'da bir kadını plajda zehirli mavi halkalı ahtapot ısırdı

Avustralya'da Chinamans Plajı'nda, 30'lı yaşlarda bir kadını çok zehirli olduğu bilinen mavi halkalı ahtapot ısırdı.

7news'in haberine göre, Sydney'in kuzeyindeki Chinamans Plajı'nda bir kadını, yüzerken eline aldığı deniz kabuğunun içinde bulunan mavi halkalı ahtapot karın bölgesinden iki defa ısırdı.

Karın bölgesinde şiddetli ağrı oluşan kadın, tedavi edilmek üzere en yakındaki Royal North Shore Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yeni Güney Galler sağlık görevlisi Christian Holmes, "Mavi halkalı ahtapot ısırığı çok nadir görülür ancak bu ahtapotlar son derece zehirlidir. Sağlık görevlileri hastayı, ısırık bölgesine soğuk kompres uygulayıp tedavi ve gözlem yapılması için hastaneye ulaştırdı." ifadelerini kullandı.

Avustralya Deniz Bilimi Enstitüsü, kendilerini tehlikede hissettiklerinde belirgin hale gelen parlak mavi halkaları nedeniyle mavi halkalı ahtapot olarak adlandırılan deniz canlısının, kurbanlarında felce yol açabilen ölümcül bir zehir üretebildiklerini açıkladı.

Enstitü, şu ana kadar Avustralya'da en az iki, Singapur'da ise bir kişinin bu ahtapotun ısırması nedeniyle öldüğünü kaydetti.

Ahtapotun zehrinin, istemli kasları hızlı biçimde etkilediği, bazı kurbanların solunum sistemini felç ederek oksijen yetmezliği nedeniyle ölmesine yol açtığı belirtildi.

Zamanında müdahaleyle oksijen verilen hastaların kurtulabildiği ifade edildi.

Avustralya kıyı şeridinde bulunan, kolları açıkken genellikle 10 santimetreden büyük olmayan bu ahtapotun mavi halkaları, sadece kendini tehdit altında hissettiğinde ortaya çıktığı için, kurbanlar bazen onları daha zararsız ahtapot türleriyle karıştırabiliyor.