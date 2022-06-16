Avustralya'da bir kişi, forklift kullanarak arabasının çalınmasına engel oldu

Avustralya 'da bir kişi, arabasını çalmaya çalışan kadın hırsıza forklift kullanarak engel oldu.

Kaynak: AA

Avustralya, Güncel, Son Dakika

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