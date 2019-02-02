Son Dakika Haberleri: Avustralya'da Bombalı Saldırgan Alarmı

Avustralya'da Bombalı Saldırgan Alarmı

14 dakika önce

Avustralya'nın Brisbane Uluslararası Havalimanı'nda üzerinde bomba olduğunu iddia eden bir yolcu nedeniyle havalimanı boşaltıldı.

Avustralya'da Bombalı Saldırgan Alarmı, System.String[]
Avustralya'nın Brisbane Uluslararası Havalimanı'nda üzerinde bomba olduğunu iddia eden bir yolcu nedeniyle havalimanı boşaltıldı. Avustralya'nın Brisbane kentindeki Brisbane Uluslararası Havalimanı'nda üstünde bomba olduğunu iddia eden bir yolcu nedeniyle havalimanının boşaltıldığı kaydedildi. Olay hakkında açıklama yapan federal polis, "Uluslararası Brisbane Havaliman polis operasyonu sebebi ile boşaltıldı. Avustralya Fedral Polisi ve Queensland Polis Servisi olay yerindedir" dedi. Queensland Polis ofisi ise operasyon kapsamında 1 kişinin polis merkezine götürüldüğü belirterek, "Bir şahıs sorgusu yapılmak üzere polis merkezine aktarıldı. Uzman polisler terminalde devam eden temizleme çalışmaları için bırakıldı" dedi.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.02.2019 03:26 Kaynak: İHA

Polis, Brisbane, Avustralya, Güncel
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