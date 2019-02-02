Avustralya'da Bombalı Saldırgan Alarmı
14 dakika önce
Avustralya'nın Brisbane Uluslararası Havalimanı'nda üzerinde bomba olduğunu iddia eden bir yolcu nedeniyle havalimanı boşaltıldı.
Avustralya
'nın Brisbane
Uluslararası Havalimanı'nda üzerinde bomba olduğunu iddia eden bir yolcu nedeniyle havalimanı boşaltıldı. Avustralya'nın Brisbane kentindeki Brisbane Uluslararası Havalimanı'nda üstünde bomba olduğunu iddia eden bir yolcu nedeniyle havalimanının boşaltıldığı kaydedildi. Olay hakkında açıklama yapan federal polis, "Uluslararası Brisbane Havaliman polis operasyonu sebebi ile boşaltıldı. Avustralya Fedral Polisi ve Queensland
Polis Servisi olay yerindedir" dedi. Queensland Polis ofisi ise operasyon kapsamında 1 kişinin polis merkezine götürüldüğü belirterek, "Bir şahıs sorgusu yapılmak üzere polis merkezine aktarıldı. Uzman polisler terminalde devam eden temizleme çalışmaları için bırakıldı" dedi.
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 02.02.2019 03:26 Kaynak: İHA
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