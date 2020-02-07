Avustralya'da bu kez şiddetli yağış etkili oldu - Son Dakika
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Avustralya'da bu kez şiddetli yağış etkili oldu

14 dakika önce

Haftalarca süren orman yangınlarının vurduğu Avustralya'da bu kez etkili olan şiddetli yağış ülkede coşkuyla karşılandı.

Avustralya'da bu kez şiddetli yağış etkili oldu, System.String[]

Haftalarca süren orman yangınlarının vurduğu Avustralya'da bu kez etkili olan şiddetli yağış ülkede coşkuyla karşılandı. Yetkililer sel ve şiddetli fırtına yaşanabileceği uyarısında bulundu.


Avustralya'da haftalarca süren ve hala tam anlamıyla söndürülemeyen yangınlar devam ederken ülkede bu kez şiddetli yağışlar etkili oluyor. Şiddetli yağışlar ülkede coşkuyla karşılanırken, yetkililer yağışın etkisini arttırmasıyla sel ve fırtına uyarısında bulundu.


Meteoroloji Bürosundan yapılan açıklamada, ülkenin Kuzey ve Orta Yeni Galler sahillerinde yağışın giderek şiddetleneceği belirtilerek, şiddetli yağış ve rüzgarların kurak bölgelerde obruklar oluşturabileceği ifade edildi.


Yeni Güney Galler Acil Servisi (SES) Komisyon Yardımcısı Paul Bailey yaptığı açıklamada, şu ana kadar sel ile ilgili ülkenin kuzey sahilinden 600 acil durum ihbarı aldıklarını belirterek, "Acil durum ekiplerimizi taşkınların yaşanabileceği bölgelere yerleştirdik" dedi.


Ülkenin bazı kesimlerinde devam eden ve söndürülemeyen yangınlar olduğuna vurgu yapan Bailey, yağışların bu durumu sona erdirmesini umduklarını ifade etti.


Yeni Güney Galler Acil Servisi Meteoroloji Genel Müdürü Jane Golding ise yangınlar nedeniyle bazı bölgelerde bitki örtüsünün tahrip olduğunu kaydederek yağışın yığılan enkazları göl ve nehirlere sürükleyebileceğini dile getirdi.


Öte yandan ülkenin batı kıyısında bulunan Pilbara bölgesinde şiddetli fırtına meydana geldiği belirtilirken 7 yıl içinde bölgeyi hedef alan en büyük fırtına sistemi 'Tropical Cyclone Damien'ın Headland Limanı ve Onslow bölgesinde etkili olacağı tahmin ediliyor. - SİDNEY

Avustralya, Galler, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 12:33 Kaynak: İHA
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