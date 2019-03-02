Avustralya'da Büyük Yangın: Yüzlerce İtfaiye Eri Müdahale Ediyor
1 saat önce
Avusturalya'nın Victoria eyaletinde büyük bir yangın meydana geldiği ve yaklaşık 300 itfaiye erinin olaya müdahale ettiği öğrenildi.
Avusturalya
'nın Victoria eyaletinde büyük bir yangın meydana geldiği ve yaklaşık 300 itfaiye erinin olaya müdahale ettiği öğrenildi.
Avusturalya'nın Victoria eyaletindeki kırsal bir bölgede büyük bir yangın çıktığı ve yaklaşık 300 itfaiye erinin olaya müdahale ettiği öğrenildi. Yangının yerleşim yerlerine yakın olması ise korkuya yol açtı. - CANBERRA
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Haber Yayın Tarihi : 02.03.2019 12:13 Kaynak: İHA
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