Son Dakika Haberleri: Avustralya'da Büyük Yangın: Yüzlerce İtfaiye Eri Müdahale Ediyor

Avustralya'da Büyük Yangın: Yüzlerce İtfaiye Eri Müdahale Ediyor

1 saat önce

Avusturalya'nın Victoria eyaletinde büyük bir yangın meydana geldiği ve yaklaşık 300 itfaiye erinin olaya müdahale ettiği öğrenildi.

Avustralya'da Büyük Yangın: Yüzlerce İtfaiye Eri Müdahale Ediyor, System.String[]
Avusturalya'nın Victoria eyaletinde büyük bir yangın meydana geldiği ve yaklaşık 300 itfaiye erinin olaya müdahale ettiği öğrenildi.

Avusturalya'nın Victoria eyaletindeki kırsal bir bölgede büyük bir yangın çıktığı ve yaklaşık 300 itfaiye erinin olaya müdahale ettiği öğrenildi. Yangının yerleşim yerlerine yakın olması ise korkuya yol açtı. - CANBERRA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.03.2019 12:13 Kaynak: İHA

İtfaiye, Avustralya, 3. Sayfa
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