Avustralya'da Canberra Havaalanı uçuşlara kapatıldı - Son Dakika
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Avustralya'da Canberra Havaalanı uçuşlara kapatıldı

6 saat önce

Avustralya'da Canberra Havaalanı, yakınlarındaki orman yangınları nedeniyle uçuşlara kapatıldı.

Avustralya'da Canberra Havaalanı uçuşlara kapatıldı, System.String[]

Avustralya'da Canberra Havaalanı, yakınlarındaki orman yangınları nedeniyle uçuşlara kapatıldı.

Avustralya'nın Yeni Güney Galler eyaletindeki Canberra Havaalanı, yakınlarındaki orman yangınları nedeniyle uçuşlara kapatıldı. Yetkililer, bölgede yangın söndürme uçakları ve helikopterlerinin çalışmalarını sürdürdüğünü, bu sebeple havayolu trafiğinin kapatıldığını belirtti.

Görüntü Dökümü

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-Havaalanının bulunduğu bölgeden yükselen dumanlar

-Yangın söndürme helikopterleri

- İtfaiye ve kurtarma ekiplerinin görüntüleri

-Detaylar


Avustralya, Canberra, Galler, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 11:22 Kaynak: DHA
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